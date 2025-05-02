القضاء الأمريكي يتهم أبل بتجاهل حكم يتيح النفاذ إلى متاجر التطبيقات المنافسة

نيويورك: اتهمت قاضية فدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية شركة “أبل” ء بعدم الامتثال لحكم صدر قبل حوالى أربع سنوات يتطلب نظريا منها فتح هواتف “آي فون” أمام متاجر التطبيقات المنافسة.

في أيلول/سبتمبر 2021، قضت القاضية إيفون غونزاليس روجرز بعدم جواز استمرار “أبل” في إجبار ناشري التطبيقات على استخدام متجرها الإلكتروني App Store ونظام الدفع الخاص بها.

وجاء هذا الحكم نتيجة لإجراءات بدأتها شركة “إبيك غايمز” Epic Games الناشرة لألعاب الفيديو بينها خصوصا لعبة “فورتنايت”، والتي اتهمت المجموعة التي تتخذ مقرا في كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا بإساءة استغلال موقعها المهيمن وفرض عمولات مرتفعة بشكل مفرط.

ولكن بحسب القاضية، فإن “أبل اختارت عدم الامتثال لأمر هذه المحكمة”، كما كتبت في قرار مؤرخ الأربعاء، “وأوجدت حواجز تنافسية جديدة للحفاظ على مصدر قيّم للإيرادات”.

وبناءً على النتائج التي توصلت إليها، ستقدم إيفون غونزاليس روجرز تقريرا إلى المدعي العام الأمريكي في شمال كاليفورنيا باتريك روبينز لتحديد ما إذا كان ينبغي توجيه اتهامات جنائية ضد “أبل”.

وأشار القاضي إلى أنه بعد قرارها الأولي، فرضت “أبل” عمولة على المعاملات التي تحصل خارج متجرها (بنسبة 27%)، والتي لم تكن موجودة من قبل.

وبحسب قولها، استخدمت الشركة رسائل وأدوات تقنية “لثني المستخدمين عن إجراء مشترياتهم في أي مكان آخر” خارج متجر التطبيقات.

(أ ف ب)