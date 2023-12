القضاء الأمريكي يتّهم قيادياً في “حزب الله” بالضلوع بتفجير مركز يهودي بالأرجنتين في 1994

نيويورك: أعلن القضاء الأمريكي، الأربعاء، أنّه وجّه إلى قيادي في “حزب الله” يحمل الجنسيتين اللبنانية والكولومبية تهمة المشاركة في أعمال “إرهابية” في أمريكا الجنوبية وآسيا ولبنان، بما في ذلك الضلوع في تفجير استهدف مركزاً يهودياً في بوينس آيريس، في 1994 وأوقع عشرات القتلى.

وقالت النيابة العامّة الفدرالية في نيويورك، في بيان، إنّ صموئيل سلمان الرضا، المعروف أيضاً باسم “سلمان رؤوف سلمان”، وّجه إليه الاتّهام غيابياً بسبب وجوده في لبنان.

وصدر البيان باسم كلّ من المدّعي العام الفدرالي في نيويورك داميان وليامز، ونائب وزير العدل الأمريكي ماثيو أولسن، وقائدي مكتب التحقيقات الفدرالية (إف بي آي)، وشرطة نيويورك (إن واي بي دي).

Justice Department Announces Terrorism Charges Against High-Ranking Hezbollah Member Who Helped Plan 1994 Bombing in Buenos Aires, Argentinahttps://t.co/snZtWphq5E pic.twitter.com/mHSLD9Urfm

