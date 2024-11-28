القضاء الأمريكي يردّ طلبا بالإفراج المشروط عن مغني الراب شون “ديدي” كومز

نيويورك: ردّ القضاء الأمريكي الأربعاء مجددا طلبا بالإفراج المشروط عن مغني الراب بي ديدي، المسجون في نيويورك في قضية يُتهم فيها بالاتجار بالجنس.

وسيواجه المغني، واسمه الحقيقي شون كومز، في أيار/مايو 2025 محاكمة جنائية على المستوى الفدرالي لأنه، بحسب الادعاء، وضع “إمبراطوريته” الموسيقية في خدمة منظومة عنيفة من الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والابتزاز.

وأكد مغني الراب والمنتج ذو النفوذ الكبير براءته من الاتهامات.

ورفض القضاة مرتين إطلاق سراحه بكفالة.

وفي أمر مؤرخ الأربعاء “رفض” قاضي المحكمة الفدرالية في مانهاتن آرون سوبرامانيان، طلبا ثالثا بالإفراج المشروط عن كومز لأنّ “الشروط لم تتوافر لضمان سلامة” المدعين والأطراف المدنية.

وفي الأسبوع الفائت، قال ممثلو الادعاء إنّ كومز اتصل بشهود واستخدم منصات اتصال غير مصرح بها أثناء سجنه منذ أيلول/سبتمبر.

ولا يزال مغني الراب قابعا في السجن في نيويورك.

وبعدما شكّل طويلا شخصية رئيسية في ساحة الهيب هوب خصوصا وقطاع الموسيقى عموما، ظهر بي ديدي الجمعة وهو يرتدي زي السجناء أمام قاضي محكمة مانهاتن، بحضور أفراد في عائلته، لطلب الإفراج المشروط عنه.

وصاح مارة في وجه جانيس كومز، والدة مغني الراب: “ابنك مفترس (جنسي)!”.

وقد خفت نجم المغني منذ الكشف في خريف عام 2023 عن العديد من الشكاوى، لا سيما اتهامات اغتصاب صادرة عن مغنية “آر أند بي” كاسي، وهو إجراء تمت تسويته أخيرا باتفاق “ودي” بحسب الطرفين.

ووصفته مدعيات أخريات بأنه مفترس جنسي عنيف يستخدم الكحول والمخدرات لإخضاع ضحاياه.

وبالتوازي مع هذه الإجراءات الجنائية، يلاحق مغني الراب مدنيا من أكثر من 120 ضحية يتهمونه بالاعتداء الجنسي، بحسب محاميهم الأميركيين.

ودأب كومز على نفي هذه الاتهامات.

وأسس المغني شركة “باد بوي ريكوردس” للإنتاج عام 1993، وأصبح من خلالها شخصية رئيسية في مجال الهيب هوب، ومن أبرز الذين تولى إنتاج أعمالهم “ذي نوتوريوس بيغ” The Notorious BIG الذي قُتل في لوس أنجليس عام 1997، وماري جي بلايج.

(أ ف ب)