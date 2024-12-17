سياسة | دولي | الولايات المتحدة

القضاء الأمريكي يرفض إلغاء إدانة ترامب في قضية الممثلة الإباحية

17 - ديسمبر - 2024

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نيويورك: أفادت وسائل إعلام أمريكية أنّ القاضي المكلّف بمحاكمة دونالد ترامب في نيويورك بتهم تزوير محاسبي بسبب دفعه سرا أموالا لنجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز لشراء صمتها، رفض الإثنين طلب الرئيس المنتخب إلغاء إدانته الجنائية في هذه القضية بدعوى الحصانة الرئاسية التي يتمتّع بها.

وقالت هذه الوسائل الإعلامية ومن بينها خصوصا صحيفة نيويورك تايمز وشبكة “سي إن إن” الإخبارية إنّ القاضي خوان ميرشان رفض طلب محامي ترامب إلغاء حكم الإدانة الصادر بحقّ موكّلهم في 30 مايو/ أيار بعدما علّلوا طلبهم بقرار أصدرته المحكمة العليا في الأول من يوليو/ تمّوز واعترفت فيه بأنّ رئيس الولايات المتّحدة يتمتّع بحصانة جنائية عن الأفعال الرسمية التي يقوم بها، ذلك أنّ القاضي اعتبر أنّ الجرائم التي أدين ترامب بارتكابها ليست نتيجة “أفعال رسمية”.

(أ ف ب)

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