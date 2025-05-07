القضاء الأمريكي يقضي باستمرار محاكمة الفلسطيني خليل في نيوجيرسي

هيوستن: قضت محكمة أمريكية، الأربعاء، باستمرار محاكمة الناشط الفلسطيني محمود خليل، الطالب بجامعة كولومبيا، بمحكمة ولاية نيوجيرسي.

ونظرت الدائرة الثالثة لمحكمة الاستئناف الأمريكية في طلب قدمته وزارة الأمن الداخلي بخصوص محاكمة خليل بولاية لويزيانا، لكنها رفضت الطلب، وأقرت استمرار المحاكمة في نيوجيرسي.

وفي تصريح صحافي قال بريت ماكس كاوفمان، المستشار الأول في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، إن خليل احتُجز “بشكل غير قانوني” في منشأة تبعد نحو 2250 كيلومتراً عن عائلته ومحاميه، بسبب دعمه لفلسطين في جامعة كولومبيا.

وأضاف قائلاً: “المهمة الأساسية للقضاء هي الوقوف في وجه استغلال الحكومة لحقوقنا الأساسية بهذه الطريقة”.

وفي 8 مارس/ آذار اعتقلت السلطات الأمريكية محمود خليل الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديدا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

واعتبارا من مارس، ألغت الولايات المتحدة تأشيرات والوضع القانوني لأكثر من ألف طالب، ورفع العديد من الطلاب دعاوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب إلغاء تأشيراتهم، وصدرت أوامر مؤقتة لإعادة الوضع القانوني لعدد قليل من الطلاب.

وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)