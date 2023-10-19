القضاء الباكستاني يقر كفالة لتجنب توقيف نواز شريف قبل عودته إلى البلاد

ملصق ترحيبي لنواز شريف في أحد شوارع إسلام آباد

إسلام أباد: قضت محكمة باكستانية الخميس بمنح كفالة لرئيس الوزراء السابق نواز شريف المدان بالفساد، وفق ما أفاد محاميه، مضيفا أن ذلك يعني بأنه لا يمكن توقيفه لدى عودته إلى البلاد نهاية الأسبوع.

وبعد أربع سنوات قضاها في منفاه الاختياري من أجل العلاج، يأمل شريف بقيادة حزبه “رابطة مسلمي باكستان-جناح نواز” في الانتخابات المقررة في كانون الثاني/ يناير 2024.

ويسمح له قرار المحكمة بالعودة إلى لاهور السبت ليتم استقباله بتجمع فيما يقبع خصمه الأبرز عمران خان في السجن.

وقال أمجد برويز محامي شريف، لوكالة فرانس برس “منحت محكمة إسلام أباد العليا الموقّرة برواز شريف كفالة وقائية حتى 24 تشرين الأول/ أكتوبر (…) لا يمكن توقيفه لدى وصوله”.

(أ ف ب)