القضاء البريطاني يسمح لشركة سفن صيد إماراتية لبنانية مُدانة بالاحتيال في الطعن على تغريمها قرابة ملياري دولار

لندن – رويترز: قال محامي شركة بناء السفن الإماراتية اللبنانية «بريفينفست» أمس الثلاثاء إن الشركة حصلت على إذن بالطعن على كسب موزامبيق لدعوى قضائية في لندن تتعلق بفضيحة «سندات التونة» التي استمرت عقداً من الزمان.

ورفعت الدولة الواقعة في جنوب شرق أفريقيا دعوى قضائية على شركة «بريفينفست» ومالكها الراحل اللبناني إسكندر صفا، قائلة إنهما دفعاَ رشاوى لمسؤولين في موزامبيق ومصرفيين من بنك «كريدي سويس» للحصول على شروط تفضيلية لثلاثة مشروعات في 2013 و2014، بما في ذلك مشروع يهدف إلى لاستغلال المياه الساحلية الغنية بأسماك التونة في موزامبيق.

وفي يوليو/تموز الماضي، قضت المحكمة العليا في لندن بأن موزامبيق تستحق مبلغاً يزيد قليلاً على 825 مليون دولار من صفا والشركات في مجموعة «بريفينفست»، بالإضافة إلى تعويض يتعلق بمبلغ 1.5 مليار دولار يتعين دفعه للمقرضين وحاملي السندات، مطروحاً منه نحو 420 مليون دولار استردتها البلاد بالفعل.

وفي ديسمبر/كانون الأول، رفضت المحكمة العليا منح الشركة الإذن بالاستئناف. لكن محكمة الاستئناف في لندن سمحت الآن بالطعن على الحكم بعد تقديم طلب مباشر، مؤكدة أن لديها فرصة حقيقية للنجاح. ولم يتحدد بعد موعد نظر الاستئناف.

وركزت دعوى موزامبيق القضائية على صفقات أبرمتها شركات مملوكة للدولة مع شركة «بريفينفست» للحصول على قروض وسندات من بنوك، بما في ذلك «كريدي سويس»، لتمويل سفن صيد وأنشطة أمن بحري، وهي مشاريع مدعومة بضمانات حكومية غير معلنة. لكن مئات الملايين من الدولارات اختفت، وعندما انكشف أمر الدَين الحكومي عام 2016، أوقفت جهات مانحة، مثل «صندوق النقد الدولي»، دعمها مؤقتاً مما أدى إلى انهيار العملة وحالات تخلف عن السداد واضطراب مالي. كما شملت دعوى موزامبيق شكوى ضد «كريدي سويس»، الذي استحوذ عليه بنك «يو.بي.إس» لاحقاً، والذي وافق على تسوية في اللحظات الأخيرة مع موزامبيق في أكتوبر/تشرين الأول قبل التوصل إلى اتفاق مع «بريفينفست» خلال المحاكمة، مما سمح للبنك بطي صفحة الفضيحة. وفي يناير/كانون الثاني، حُكم على وزير مالية سابق لموزامبيق بالسجن ثماني سنوات ونصف السنة بعد إدانته بالمشاركة في مخطط لارتكاب احتيال إلكتروني ومخطط لارتكاب جرائم غسل أموال في قضية «سندات التونة».