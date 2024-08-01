القضاء البريطاني يوجه لفتى عمره 17 عاماً تهمة قتل ثلاث طفلات

لندن: أعلنت النيابة العامة البريطانية الخميس، أنها وجّهت إلى فتى يبلغ من العمر 17 عاماً تهمة قتل ثلاث طفلات ومحاولة قتل 10 أشخاص آخرين خلال هجوم بسكين في إنكلترا مطلع الأسبوع.

وقالت النيابة العامة في بيان إنّ النيابة العامة الملكية “أذنت لشرطة ميرسيسايد بتوجيه الاتّهام إلى فرد ذكر يبلغ من العمر 17 عاماً ويتحدّر من بانكس في لانكشاير”.

وأضافت أن الفتى يواجه “ثلاث تهم بالقتل وعشر تهم أخرى بمحاولة القتل، في أعقاب الحدث المأساوي الذي وقع في ساوثبورت هذا الأسبوع”.

ووقعت المأساة الإثنين في مدرسة للرقص خلال نشاط لأطفال تراوح أعمارهم بين ستة أعوام و11 عاماً محوره أعمال النجمة الأمريكية تايلور سويفت.

ووصف شهود على المأساة مشاهد مرعبة لأطفال ينزفون في الشوارع وأمهات مذهولات يبحثن عن أطفالهن.

وبحسب رواية الشرطة، فقد دخل المعتدي المبنى وأخذ يهاجم الأطفال الذين كانوا يشاركون في دروس رقص.

(أ ف ب)