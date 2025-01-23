القضاء البلجيكي يطلق سراح المغنية المالية رقية تراوري

المغنية المالية رقية تراوري في مهرجان موازين في الرباط، 22 مايو/أيار 2008. رويترز

بروكسل: قرر القضاء البلجيكي، الأربعاء، إطلاق سراح المغنية المالية رقية تراوري، المسجونة في بروكسل منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، في نزاع مع شريك حياتها البلجيكي السابق بشأن حضانة ابنتهما، حسبما أعلن محامو الطرفين.

وتوصلت تراوري، التي كانت في صراع مع الكاتب المسرحي البلجيكي يان غوسينس منذ عام 2019 بشأن حضانة طفلتهما، إلى اتفاق مع الأخير وافقت عليه ضمن شروط معينة محكمة بروكسل خلال جلسة مغلقة، وفق ما أوضح المحامون للصحافيين.

وقال محاميها ديمتري دو بيكو: “اليوم، تستعيد السيدة تراوري حريتها”.

وبموجب مذكرة اعتقال أوروبية، أوقفت رقية تراوري في حزيران/يونيو الفائت في مطار في روما، عند وصولها لإحياء حفلة في إيطاليا. ونُقلت في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر إلى سجن هارين قرب العاصمة البلجيكية بروكسل، بعد استنفادها كل الطعون أمام القضاء الإيطالي في محاولة لمنع تسليمها إلى بلجيكا.

إلى جانب مسيرتها الموسيقية الناجحة، تُعرف رقية تراوري أيضاً بدعمها للاجئين. وأصبحت سفيرة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العام 2015.

(أ ف ب)