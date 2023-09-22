القضاء التونسي يفرج عن رسام كاريكاتير سخر من رئيس الحكومة 

تونس: أخلت النيابة العامة في تونس، سبيلَ رسام الكاريكاتير الساخر توفيق عمران، فجر اليوم الجمعة، بعد ساعات من إيقافه.

وقال عمران على حسابه بموقع فيسبوك، إن السلطات بمقر الإيقاف في مركز الأمن بـ”بوشوشة”، قرب العاصمة أطلقت سراحه.

وكان الأمن التونسي قد أوقف عمران، مساء أمس الخميس، من أمام منزله للتحقيق بشأن رسوم ساخرة ضد السلطة. وكان آخرها رسم انتقد فيه رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني، بسبب أدائه الضعيف في التواصل.

وقال محامي عمران، إن الأمن أوقفه بتهمة الإساءة للغير. وقال الرسام لوسائل الإعلام المحلية إن الأمن حقق معه بشأن الهدف من تلك الرسوم.

وقالت نقابة الصحافيين التونسيين، إن إيقاف توفيق عمران “عبث وقمع وتعسف وإساءة كبيرة لتونس وتشويه لصورتها أمام العالم”. واتهمت الرئيس التونسي قيس سعيد بالتحريض ضد الناقدين.

(د ب أ)