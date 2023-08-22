القضاء التونسي يمدد فترة إيقاف 6 من المعارضة بشبهة التآمر على أمن الدولة

القيادي في "جبهة الخلاص الوطني" جوهر بن مبارك

تونس: قرر قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، اليوم الثلاثاء ، التمديد في قرار إيقاف 6 من المتهمين من المعارضة السياسية للرئيس قيس سعيد، بشبهة التآمر على أمن الدولة.

وقالت المحامية وعضوة هيئة الدفاع عن الموقوفين دليلة مصدق إن الموقوفين تم جلبهم إلى القطب القضائي وإعلامهم بقرار التمديد.

وأضافت أن جميع الموقوفين أعلنوا الطعن ضد القرار.

وقضى الموقوفون 6 أشهر في السجن وهي المدة القصوى للإيقاف التحفظي قبل أن يصدر القاضي اليوم قرارا بالتمديد لمدة 4 أشهر.

ويقبع في السجن شقيق المحامية دليلة مصدق، القيادي في “جبهة الخلاص الوطني” جوهر بن مبارك والقيادي الآخر رضا بالحاج وعصام الشابي عن الحزب الجمهوري والسياسيين عبد الحميد الجلاصي وغازي الشواشي وخيام التركي.

ويلاحق زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل، راشد الغنوشي، في نفس القضية وفي قضايا أخرى وهو يقبع في السجن منذ نيسان/أبريل الماضي.

وتتهم المعارضة السلطة السياسية التي يقودها الرئيس سعيد بـ”تلفيق تهم كيدية” ضد الموقوفين.

(د ب أ)