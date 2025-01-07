القضاء التونسي ينفي استدعاء الدبيبة للتحقيق في قضية تتعلق بالإرهاب

تونس – «القدس العربي»: نفت مصادر قضائية تونسية ما تم تداوله عبر وسائل إعلام وصفحات اجتماعية حول استدعاء رئيس حكومة الوحدة الوطنيّة الليبية عبد الحميد الدّبيبة، للتحقيق في قضية تتعلق بالإرهاب في تونس.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصادر قضائية قولها “إنّ النيابة العموميّة تُؤكّد أنّ هذا الخبر زائف ولا أساس له من الصّحة، وأذنت بفتح بحث عدلي ضدّ الموقع الإلكتروني وكُلّ من سيكشف عنه البحث من أجل تعمّد استعمال شبكات اتصال لترويج إشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حُقوق الغير والإضرار بالأمن العام”.

ودعت المصادر وسائل الإعلام التونسية إلى التّحرّي في صحّة المعلومات المتعلّقة بالشّأن القضائي واستقاء المعلومة من مصدرها.

وكانت مواقع إلكترونية تحدثت عن استدعاء الدبيبة ورئيس حزب الوطن الليبي عبد الحكيم بلحاج، للتحقيق في قضية تتعلق بالإرهاب، متورط فيها رجل الأعمال التونسي شفيق جراية.

وكان الدبيبة أثار عام 2021 ردود فعل غاضبة في ليبيا وتونس بعد اتهامه الأخيرة بـ”تصدير الإرهاب” إلى بلاده، قبل أن يضطر لاحقاً لتعديل تصريحات، مؤكداً أن تونس وليبيا شعب واحد. وبرر تصريحاته السابقة بورود تقارير أمنية وصفها بـ”المفبركة” من تونس تتحدث عن محاولة مجموعة ليبية مدعومة من الحكومة “اغتيال” الرئيس قيس سعيد.