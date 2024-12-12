القضاء الجزائري يرفض طلب الإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال

الجزائر: رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر الأربعاء، طلب الإفراج الذي تقدم به محامو الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الموقوف منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر بتهم تتعلق بـ”السلامة الترابية” و”الوحدة الوطنية”، بحسب ما ذكرت صحيفة الوطن الخميس.
Affaire Boualem Sansal : Le juge refuse sa mise en liberté
ALGER (TAMURT) – La demande des avocats de Boualem Sansal concernant sa mise en liberté, après son mandat de dépôt par la justice le 21 novembre dernière, a été rejetée ce mercredi 11 novembre p pic.twitter.com/bqthhhLh4i
— TAMURT (@TAMURTINFO) December 12, 2024
وذكرت الصحيفة “بعد الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع وممثل النيابة، قرر القضاة رفض استئناف المحامين ضد أمر الحبس الموقت الصادر عن قاضي التحقيق في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، وإبقاء صنصال رهن الاحتجاز بتهمة ارتكاب أفعال تتعلق بالمادة 87 مكرر من قانون العقوبات”.
وأوقِف بوعلام صنصال منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في مطار الجزائر العاصمة وأودع رهن الحبس الموقت بموجب المادة 87 مكرر التي تعاقب “كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية”.
وأضافت الصحيفة أن الكاتب الذي تلقى دعما كبيرا من جهات سياسية وأدبية عدة في العالم، قضى جزءا من فترة احتجازه في مستشفى مصطفى باشا الجامعي وسط العاصمة الجزائرية من أجل تلقي العلاج، لكنه حاليا في سجن القليعة على بعد حوالى 45 كلم غرب العاصمة.
وأكدت الصحيفة نقلا عن محاميه الجزائريين الذين عينتهم المحكمة تلقائيا أن صنصال البالغ 80 عاما “في صحة جيدة” وأن “فريقا طبيا يتكفل بمتابعة حالته”.
وندّد المحامي الفرنسي لصنصال، فرنسوا زيمراي، بالسلطات الجزائرية التي رفضت منحه تأشيرة للدفاع عن موكله.
وقال في مؤتمر صحافي الأربعاء إنه “سينتظر بضعة أيام” قبل ان يرفع شكوى ضد الجزائر لدى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الامم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان في الاتحاد الإفريقي.
(أ ف ب)
منح التأشيرة ورفضها عمل سيادي للدولة ولا دخل لحقوق الانسان في هذا الامر قهذا المحامي بالذات شخص غير مرغوب فيه في الجزائر نظرا لمواقفه المناهضة للجزائر والمدعمة للابادة في غزة وليس من صلاحية المنظمة الدولية لحقوق الانسان التدخل في من تم رفض تأشيرات الدخول من طرف الدول والا فان فرنسا التي ينتمي اليها رفضت الالاف من طلب تأشيرات الدخول للجزائريين لفرنسا ومنهم محامي جزائر ي كان قد تم توكليه من طرف رشيد نكاز عندما كان متابعا في قبضية امام القضاء الفرنسي بباريس وعلى كل هؤلاء حسب فهمه ان يلجأوا الى المنظمة الدولية لرفع شكاوى ضد الدولة الفرنسية
بوعلام صنصال عمره 74 عاما و ليس 80 عاما …المساجين في الجزائر تتم متابعتهم طبيا وفق للأ٦راف و المواثيق الدولية بحكم سيادة القانون المعمول به
تكالب المؤسسات الفرنسية الأمنية والسياسية والإعلامية ضد الأحكام القضائية ضد هذا النكرة الذي باع وطنه ودينه ليدل على الحقد الدفين الذي تكنه فرنسا للجزائر وطنا ودولة وشعباً
هذا الصنصال لو تجرأ وانتقد الصهاينة على ما يفعلونه في غزة هل كانت الدوائر الفرنسية تدافع عنه
رفض منح تاشيرة امر سيادي بحث و اعتقال صنصال ايضا امر سيادي بحث بغض النظر عن جنسيته لانه اعتقل في ارض الوطن الذي تكلم فيه و طعن في وجوده، القضاء الجزائري سيادي في اتخاذ الاجراءات ضد كل من تسول له نفسه المساس بالجزائر
الجزائر دولة سيدة، حرة و ديمقراطية و القضاء فيها غير مسيس و غير منحاز و يعمل بنزاهة. المتهم بوعلام صنصال متابع وفقا للقانون الجزائر كونه إرتكب فعلا مجرما حسب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، و لا يمكن بأي حال أن يخضع القضاء الجزائر لسلطة و ضغوطات جهات أجنبية مهما كانت قوتها لان القضاء الجزائري و بكل بساطة مستقلا و يمارس عمله بكل نزاهة و شفافية عكس القضاء في الدول التي تدعي الحرية و حقوق الانسان كفرنسا مثلا التي تتعامل بإزدواجية . تحيا الجزائر و المجد و الخلود الشهداء.
كل من يحاول المساس بوحدة الوطن وتماسك نسيحه الاجتماعي
نرجو من العدالة الجزائرية أن تطبق القانون بحذافيره على كل من يمس بأنن الجزائر
تحيا الجزائر
تحيا الجزائر 🇩🇿