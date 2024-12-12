القضاء الجزائري يرفض طلب الإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال

الجزائر: رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر الأربعاء، طلب الإفراج الذي تقدم به محامو الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الموقوف منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر بتهم تتعلق بـ”السلامة الترابية” و”الوحدة الوطنية”، بحسب ما ذكرت صحيفة الوطن الخميس.

https://t.co/gvKEw8Pplv Affaire Boualem Sansal : Le juge refuse sa mise en liberté ALGER (TAMURT) – La demande des avocats de Boualem Sansal concernant sa mise en liberté, après son mandat de dépôt par la justice le 21 novembre dernière, a été rejetée ce mercredi 11 novembre p pic.twitter.com/bqthhhLh4i — TAMURT (@TAMURTINFO) December 12, 2024

وذكرت الصحيفة “بعد الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع وممثل النيابة، قرر القضاة رفض استئناف المحامين ضد أمر الحبس الموقت الصادر عن قاضي التحقيق في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، وإبقاء صنصال رهن الاحتجاز بتهمة ارتكاب أفعال تتعلق بالمادة 87 مكرر من قانون العقوبات”.

وأوقِف بوعلام صنصال منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في مطار الجزائر العاصمة وأودع رهن الحبس الموقت بموجب المادة 87 مكرر التي تعاقب “كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية”.

وأضافت الصحيفة أن الكاتب الذي تلقى دعما كبيرا من جهات سياسية وأدبية عدة في العالم، قضى جزءا من فترة احتجازه في مستشفى مصطفى باشا الجامعي وسط العاصمة الجزائرية من أجل تلقي العلاج، لكنه حاليا في سجن القليعة على بعد حوالى 45 كلم غرب العاصمة.

وأكدت الصحيفة نقلا عن محاميه الجزائريين الذين عينتهم المحكمة تلقائيا أن صنصال البالغ 80 عاما “في صحة جيدة” وأن “فريقا طبيا يتكفل بمتابعة حالته”.

وندّد المحامي الفرنسي لصنصال، فرنسوا زيمراي، بالسلطات الجزائرية التي رفضت منحه تأشيرة للدفاع عن موكله.

وقال في مؤتمر صحافي الأربعاء إنه “سينتظر بضعة أيام” قبل ان يرفع شكوى ضد الجزائر لدى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الامم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان في الاتحاد الإفريقي.

(أ ف ب)