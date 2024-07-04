القضاء العراقي: قصة فشل!

أشرنا مرارا إلى أن القضاء العراقي، تاريخيا، كان دائما خاضعا للسلطة التنفيذية واشتراطاتها، وأن مبدأ الفصل بين السلطات، وبالتالي مبدأ استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية فرض أمريكيا وفقا للأمر رقم 35 الذي أصدره رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر، في أيلول 2003. وبموجب هذا القانون تشكل مجلس القضاء الأعلى الذي يفترض أن يؤدي وظائفه دون خضوع لسيطرة أو رقابة أو إشراف من وزارة العدل/ السلطة التنفيذية.

والتجربة الأولى التي خاضها هذا القضاء، كانت محاكمة صدام حسين وقيادات أخرى (بموجب قانون المحكمة الجنائية العراقية الخاصة الصادر في تشرين الأول 2003، التي كانت تتمتع، هي الأخرى، بالاستقلال التام، كما يفترض قانونها، ويُرشحُ مجلس القضاء قضاتَها والمدعون العامون فيها) لكن المحاكمة كانت مهزلة بكل المقاييس!

فمن يراجع وقائع المحكمة بشكل عام، وأداء القضاة، والمدعين العامين بشكل خاص، سيتيقن أن اللامهنية كانت الحاكمة لأداء القضاء. وعندما سعى قاضيان مهنيان لتعديل مسار هذه المحاكمة/ المهزلة التي صممت للانتقام وليس لضمان العدالة، ( القاضيان هما رزكار محمد أمين وعبد الله العامري) عجزا عن ذلك، فاستقال الأول وقال في برنامج» نقطة نظام» على قناة العربية الفضائية أن ذلك كان بسبب: «الضغوط لتغيير مسار عملي والتأثير على مهنيتي» فيما تمت تنحية الثاني لأنه، كما قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، «خرج عن حياديته عندما أدلى بملاحظات قال فيها إن صدام لم يكن ديكتاتورا»!

وقد تابع الجميع الأداء الشعبوي الذي قام به قضاة المحكمة، والذي عكس انعدام المهنية المطلق، وتحكم عواطفهم الشخصية في سلوكهم، وخضوعهم للضغوطات السياسية التي كانت قد قررت الحكم قبل المحاكمة، نذكر هنا تحديدا أداء القاضيين رؤوف رشيد عبد الرحمن ومحمد العريبي برفقة قاض ثالث كان أقرب إلى الروبوت، وعاجزا عن التلفظ بجملة مفيدة دون خطأ!

وهو ما أفقد العراق والعراقيين فرصة تاريخية لإدارة محاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية من جهة، وفرصة لمحاكمة النهج التسلطي والفردي في الحكم، وما ينتجه من كوارث على العباد والبلاد.

على مدى السنوات اللاحقة، أثبت القضاء العراقي أنه غير مهني، ومسيس، وخاضع لإرادات الفاعلين السياسيين الأقوى، ويتخادم معهم لترسيخ البنية الكلبتوقراطية ـ الزبائنية للنظام السياسي حيث تحول إلى أداتهم الفعالة، ليس للاستهداف المنهجي فقط، بل لترسيخ سلطاتهم. عبر الإغفال المنهجي للقواعد التي اشترطها قانون أصول المحاكمات الجنائية فيما يتعلق بمعايير إصدار أوامر إلقاء القبض، ومعايير المحاكمات العادلة، ليس في القضايا التي تحمل جنبة سياسية فقط، بل في قضايا الفساد والإفساد المنهجيين، وآخرها واقعة سرقة ما يزيد عن 2.5 مليار دولار من أموال التأمينات الضريبية، حيث لم يُحاكم أحد من المتهمين الرئيسيين بهذه السرقة، وأطلق سراحهم جميعا، وسمح لهم بالتصرف بالأموال المسروقة!

وكان الملمح الأخطر في هذا السياق هو طبيعة السلطة التي مُنحت للقضاء والتي كانت سلطة مطلقة جعلته محصنا من أي رقابة أو مساءلة، مهما خالف قواعد الدستور أو القانون أو المنطق أو الحس السليم!

لا يمكن النظر إلى المحاولة الرمزية الأخيرة المتعلقة برئيس مجلس القضاء الأعلى، على أنها دفاع عن العدالة، بل تأتي في سياق الصراع الأمريكي الإيراني

في التقرير الخاص بحقوق الإنسان (تشرين الثاني 2016) الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في العراق، نقرأ: «لا يزال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في البعثة، يشعر بالقلق لعدم وجود التزام ثابت بمعايير الإجراءات الأصولية ومعايير المحاكمة العادلة»! وجاء في موضع آخر: «يبقى امتثال القضاء بالإجراءات الأصولية الدولية والدستورية ومعايير المحاكمة العادلة تكتنفه المشاكل… ونادرا ما يحقق القضاة في الادعاءات بأن الاعترافات كانت قد انتزعت بالقوة او من خلال التعذيب وإساءة المعاملة، مفضلين الاعتراف بها كدليل ويأخذون بها لإدانة المتهمين»!

وفي تقرير البعثة نفسها الصادر في كانون الثاني 2020 بعنوان «المحاكمات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والآثار المترتبة على العدالة والمساءلة والتماسك الاجتماعي في أعقاب مرحلة (داعش)» تحدثت البعثة عن قلقها الشديد «من عدم احترام المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة. وحذرت من أن عدم الامتثال للضمانات الإجرائية ومعايير المحاكمة العادلة، قد يدفع إلى نشوء تظلمات جديدة، سواء كانت حقيقية أو منظورة، وإلى الإبقاء على العوامل المحركة للنزاعات، كالتمييز الهيكلي وغياب العدالة والإفلات من العقاب، الأمر الذي سبق أن جعل بعض الأفراد يختارون خيار العنف ومكّن داعش من إيجاد دعم له في العراق»!

ولكن التحول الأهم الذي حصل للقضاء جاء في السنوات الخمس الأخيرة حيث لم يعد يقبل بدور «الأداة» لتثبيت أوهام الفاعل السياسي الشيعي في احتكار السلطة في العراق وفرض هوية أحادية عليها، بل تحول إلى طرف سياسي مباشر، وأصبح له تأثير كبير في صناعة القرار، و«روابط مشجعين» تتكون من سياسيين، وإعلاميين، في علاقة زبائنية فاضحة!

في 27 حزيران 2024، وضمن ما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وفي سياق آليات المجلس المستقلة لتقضي الحقائق والرصد المتعلقة بالعراق، أصدر المقررون الخاصون تقريرا جاء فيه « إن عمليات الإعدام المنهجية التي تنفذها الحكومة العراقية ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بناءً على اعترافات مشوبة بالتعذيب، وبموجب قانون غامض لمكافحة الإرهاب، ترقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة بموجب القانون الدولي وقد ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية». وأضاف التقرير أن ثمة «تجاهلا تاما للمخالفات المبلغ عنها في إدارة العدالة». وأن عمليات الإعدام التعسفية هذه تنطوي «على مسؤولية جنائية لأي مسؤول متورط في مثل هذه الأفعال، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الموافقة». ونبه الخبراء الى أن «الاستخدام السياسي المزعوم لأحكام الإعدام، وخاصة ضد الذكور السنة، أمر مثير للقلق العميق»!

في اليوم نفسه نشر موقع The Washington Free Beagon تقريرا بعنوان «الجمهوريون في مجلس النواب يريدون تسمية زعيم عراقي أنه «أداة للنفوذ الإيراني». أشار إلى تقديم النائب الجمهوري مايك والتز، عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب، تعديلا على مشروع قانون «المخصصات الأجنبية» يقضي بتسمية رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق بوصفه أحد «الوسائل التي تسيطر عليها إيران»! وأنه من المتوقع أن يحظى هذا التعديل بدعم الحزبين وبالتالي تشريعه!

وكتب والتز في اليوم نفسه تغريدة تقول: «يقف رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، في قلب مؤامرة إيران لتحويل العراق إلى دولة عميلة. تتمثل الخطوة الأولى في تفكيك شبكة سيطرة آيات الله في تحديد من ينفذ أوامرهم بوضوح»!

وكانت هناك ضجة كبيرة في الولايات المتحدة في تشرين الأول 2023 عندما منح فائق زيدان فيزا لدخول الولايات المتحدة بدعوة من وزارة العدل الامريكية، وقد أدت إلى إلغاء الزيارة!

لقد تواطأ الأمريكيون على مدى السنوات الماضية مع قضاء عراقي غير مهني ومسيس، كانوا هم شركاء أصلاء في تشكيله، وفي التغطية عليه، بطريقة لا أخلاقية، من خلال إغماض أعينهم، عن انعدام مهنيته، وبالتالي لا يمكن النظر إلى المحاولة الرمزية الأخيرة المتعلقة برئيس مجلس القضاء الأعلى، على أنها دفاع عن العدالة، بل تأتي في سياق الصراع الأمريكي الإيراني، الذي تحول العراق إلى ساحته الرئيسية!

كاتب عراقي