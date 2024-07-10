القضاء العراقي يصدر حكما بإعدام زوجة أبو بكر البغدادي

بغداد: أصدرت محكمة عراقية، الأربعاء، قرارا بإعدام زوجة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” بـ”جريمة العمل مع عصابات داعش الإرهابية واحتجاز النساء الأيزيديات في منزلها”.

وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان صحافي الأربعاء، إن “محكمة جنايات الكرخ في بغداد أصدرت حكما بالإعدام بحق زوجة المجرم الإرهابي أبو بكر البغدادي على خلفية قيامها باحتجاز النساء الأيزيديات في دارها، ومن ثم خطفهم من قبل عصابات داعش الإرهابية في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى”.

وذكر المجلس أن “الحكم بحقها صدر وفقا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب وقانون الناجيات الأيزيديات”.

(د ب أ)