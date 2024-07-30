القضاء العراقي يُصدر حكما بسجن مغنية سورية

“القدس العربي”: أصدر القضاء العراقي حكماً بسَجن المطربة السورية إنجي فرح ثلاثة أشهر بتُهمة تقديم محتوى هابط وغير مناسب.

وأكدت صحف محلية أن “القضاء العراقي أصدر حكماً بالسجن البسيط لمدة ثلاثة أشهر ويوم واحد على المُدانة رحاب محمد الملقّبة بإنجي فرح، وهي مطربة سورية”.

وأضافت أن “الحكم جاء عن تهمة المحتوى الهابط ونشر صور وفيديوهات على السوشيال ميديا تتضمن أقوالاً فاحشة وتُخل بالحياء والآداب العامة”.

وجاء هذا القرار بعد تشكيل وزارة الداخلية العراقية هيئة خاصة لمتابعة المحتوى ومعالجة الهابط منه وتقديم صانعيه الى العدالة، مؤكدين دعم القضاء لمقترحات الأجهزة الأمنية حول ملف المحتوى في السوشيال ميديا وارتكاب جرائم بقصد إفساد الأخلاق، بحسب مجلة لها.