سياسة | دولي | أوروبا

القضاء الفرنسي يؤيد طرد وزير الداخلية لإمام تونسي بدعوى “التحريض على الكراهية”

4 - مارس - 2024

محجوب محجوبي

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باريس- “القدس العربي”:

أيّد القضاء الفرنسي، اليوم الإثنين، قرار السلطات طرد الإمام التونسي محجوب محجوبي، وترحيله إلى تونس، بتهمة “إطلاق دعوات كراهية تستهدف النساء واليهود في خطبه”.

وكان محامي محجوبي، سمير حمرون، قد طعن في القرار أمام المحكمة الإدارية بباريس. واعتبرت القاضية في قرارها أن “السيد محجوبي ينشر خطابا يُنظّر لخضوع المرأة للرجل، ويبدي ملاحظات ضد مبادئ الجمهورية، لا سيما من خلال الإشادة بالشريعة وتمجيد الجهاد”.

كما رأت المحكمة أن تصريحات الإمام “تجاه اليهود بتصنيفهم بشكل خاص كأعداء تاريخيين للمسلمين يجب محاربتهم، تشكل أعمال استفزاز صريحة ومتعمدة للتمييز أو الكراهية أو العنف ضد اليهود”. وفي مواجهة هذا “السلوك الخطير للغاية”، اعتبرت القاضية أن قرار الطرد قد تم اتخاذه بوجه حق.

وقد رحب وزير الداخلية الفرنسي، جيرار دارمانان، بتأكيد القضاء لقراره ضد “الإمام الذي يحرض بشكل واضح على الانفصال” وفق تعبيره.

كان الإمام التونسي يعيش في فرنسا منذ منتصف الثمانينات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، وكان في مرمى وزير الداخلية الذي طلب سحب بطاقة إقامته قبل أيام قليلة من طرده وترحيله إلى تونس، على خلفية ظهوره في مقطع فيديو وهو يصف “العلم ثلاثي الألوان” بأنه “علم شيطاني، لا قيمة له عند الله”، دون الحديث بشكل واضح عن العلم الفرنسي.

وكان الإمام قد أوضح بعد ترحيله، أنه ”لم يكن يتحدث بأي حال من الأحوال عن العلم الفرنسي”، مؤكدا أنه “كان يندد بالمنافسات بين المشجعين والأعلام التي يتم رفعها خلال كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في كوت ديفوار”.

واعتبرت القاضية أن الوضع العائلي للإمام التونسي، زوجته “تونسية دون عمل مربح” والحالة الصحية لأحد أبنائه “تتطلب المراقبة مرتين في السنة فقط” يجعل من الممكن “إعادة تشكيل الخلية العائلية“ في تونس.

جدير بالذكر أن محجوبي ليس الإمام الأول الذي يتم طرده من فرنسا. فقبل عام رحّلت السلطات البلجيكية الإمام المغربي حسن إيكويس إلى بلده، وذلك بعد أن لجأ إلى بلجيكا عقب طرده من فرنسا بسبب تصريحات له “تحرض  على الكراهية”. وتم طرد آخرين قبل ذلك أيضا.

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