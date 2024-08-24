القضاء الفرنسي يدين طفلاً في الـ12 من عمره بـ«تمجيد الإرهاب»

لندن ـ «القدس العربي»: أدان القضاء الفرنسي طفلاً يبلغ من العمر 12 عاماً بتهمة «تمجيد أعمال إرهابية» في حادثة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، حيث تبين بأن الطفل أنتج وصور ونشر عدداً كبير من مقاطع الفيديو التي تتضمن تمجيداً للعنف والإرهاب. وحسب التفاصيل التي نشرتها السلطات في فرنسا فإن الإدانة صدرت عن محكمة في شرق فرنسا، بعد أن تبين لهيئة القضاة بأن الطفل شاهد مئات مقاطع الفيديو الجهادية ونشر بعضها.

وقال المدعي العام في بلدية مونبيليار شرقيّ فرنسا، بول إدوار لالوا، في مؤتمر صحافي، إن الطفل سجّل أكثر من 1700 مقطع فيديو لدعاية أو مجازر ذات «طبيعة جهادية» ولفت إلى أن الطفل شارك هذه المقاطع عبر رسائل مشفّرة.

وفي ختام جلسة مغلقة أمام قاضي الأحداث، قال الطفل إنه كان «مهتماً بالإسلام» وإن قنوات نقاش على غرار تلك التي توفرها منصتا «ديسكورد» و«تليغرام» كانت تقوم بتنمية هذا التوجه لديه. وأوضح المدعي العام أن الطفل «شارك في نقاشات تنطوي على تطرف إسلامي، وأوضح لنا مراراً أنه تم تجنيده بالفعل».

وكان الطفل القاصر يعيش مع والدته وبقية إخوته، ويوصف بأنه متحفظ، منطوٍ على نفسه، حسب ما ذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية.

واعتبر المدعي العام أن الطفل كان «مؤيداً لأعمال إرهابية وكان قادراً على التحريض على ارتكاب أفعال كتلك» كما أشار القاضي إلى وجود نقاط ضعف نفسية جعلته «أرضاً خصبة مواتية ليكون منخرطاً في ظاهرة تطرّف». وكان الطفل يعاني من اضطرابات في النمو، ولا سيما التأخر اللغوي. ووفق المدعي العام فقد واجه الطفل «صعوبات في التكيّف في المدرسة» وعانى من «الوحدة».

وحسب وسائل الإعلام الفرنسية فمن المقرر أن يتم النطق بالحكم ضد الطفل المدان خلال الشهور السبعة المقبلة، لكنه نظراً لصغر سنه فلن يواجه عقوبة السجن، وإنما ستكون العقوبة عبارة عن إجراءات تعليمية وتوجيهية.

وفور إدانة الطفل تم فصله عن عائلته ووضعه في مؤسسة اجتماعية تحت الحماية القضائية، حيث يستفيد من الرعاية والدروس، فيما تمت تبرئة والديه من أي انتهاك للقانون.

وتشهد فرنسا ارتفاعاً كبيراً في عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد أشخاص متهمين بـ«تمجيد الإرهاب» منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023 حيث منذ بداية العام الحالي توجد 626 دعوى قائمة أمام القضاء الفرنسي.