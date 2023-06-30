القضاء الفرنسي يستجوب المساعدة السابقة لحاكم المركزي اللبناني حول أصوله في أوروبا

■ باريس أ ف ب: استمعت قاضية فرنسية أمس الجمعة إلى ماريان الحويك، المساعدة السابقة لرياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، في إطار تحقيقات جنائية حول أصوله في أوروبا، وفق ما أفادت مصادر مُطَّلِعة على الملف مشيرة إلى إمكانية توجيه اتهامات جنائية للحويك.

وتحقق دول أوروبية عدة بينها فرنسا في ثروة سلامة. ويشتبه المحققون في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقّد، فضلاً عن إساءة استخدامه أموالاً عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.

ويشتبه القضاء الفرنسي بأن الحويك لعبت دوراً بارزاً في الأمر.

ووصلت الحويك (43 عاماً) عند الساعة التاسعة والربع صباحاً إلى المحكمة في باريس بعدما استدعتها القاضية المسؤولة عن التحقيقات لمعرفة الدور الذي لعبته في عملية انتقال الأموال بين مصرف لبنان وحسابات مصرفية أوروبية.

يذكر أنه في نهاية آذار/مارس الماضي، وجّه القضاء الفرنسي الاتّهام رسمياً إلى مروان خير الدين، الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة «بنك الموارد» الخاص في لبنان، في إطار التحقيق نفسه. كذلك وجه في حزيران/يونيو 2022 اتهامات إلى الأوكرانية آنا ك. المُقرَّبة من سلامة والتي يعتقد أنها كانت في علاقة غرامية معه.

وتشكّل ثروة سلامة، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات في لبنان وخارجه، حيث تلاحقه شبهات عدّة بينها اختلاس أموال وغسلها وتحويلها إلى حسابات في الخارج.

وينفي سلامة (72 عاماً)، الذي تنتهي ولايته نهاية تموز/يوليو، الاتّهامات الموجهة إليه. ويعتبر أنّ ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية «لتشويه» صورته.

وتغيّب سلامة في 16 أيار/مايو عن جلسة استجواب في باريس، فعمدت إثرها القاضية أود بوريزي التي تقود التحقيقات إلى إصدار مذكرة توقيف في حقه.

وبعدما تسلم القضاء اللبناني شارة حمراء من الانتربول بناء على مذكرة التوقيف الفرنسية، قرر منع سلامة من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي.

ولا يُسلم لبنان مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم.

وزار محقّقون أوروبيون بيروت ثلاث مرات خلال العام الحالي، واستمعوا إلى مدراء مصارف وموظفين حاليين وسابقين في مصرف لبنان، كما استجوبوا سلامة في آذار/مارس.

وجمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ قبل عام 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في إطار التحقيق الذي طال سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم الحويك وشقيقه رجا، بتهم غسل أموال و»اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021».

وانطلقت التحقيقات الفرنسية بعد شكويين تقدمت بهما منظمة «شيربا» غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية و»تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان» التي أسسها مودعون في المصارف اللبنانية المتضررين من تبعات الأزمة المالية التي يشهدها لبنان منذ 2019.

وفي تموز/يوليو 2021، فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقاً في قضية «غسل أموال ضمن عصابة منظمة».