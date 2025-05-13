القضاء الفرنسي يصدر حكمه اليوم في قضية الاعتداء الجنسي ضد الممثل دوبارديو

باريس: من المنتظر صدور حكم قضائي خلال ساعات في قضية الاعتداء الجنسي التي يُحاكم فيها نجم السينما الفرنسي جيرار دوبارديو.

ومن المقرر أن تُعلن المحكمة الجنائية في باريس قرارها اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت غرينتش).

وتطالب النيابة العامة بالحكم على دوبارديو بالسجن 18 شهرًا، بالإضافة إلى ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.

ويتّهم الفنان، البالغ من العمر 76 عامًا، من قبل امرأتين بتوجيه تعليقات خادشة للحياء ولمسهن بطريقة غير لائقة، أثناء تصوير فيلم “النوافذ الخضراء” للمخرج جان بيكر عام 2021.

والمُدّعيتان في القضية هما مصممة ديكور ومساعدة مخرج.

وقد بدأت المحاكمة في نهاية شهر مارس/آذار، وأثارت اهتمامًا واسعًا في فرنسا.

وترى النيابة العامة أن الأفعال الموصوفة “تم ارتكابها عن قصد بوضوح”.

في المقابل، نفى دوبارديو الاتهامات، معتبرًا أن ما حدث كان مجرد إيماءات أسيء فهمها، ولم تكن تحمل أي طابع جنسي.

ويُذكر أن دوبارديو واجه، على مدى سنوات، اتهامات متكررة من نساء بالتحرش والاعتداء الجنسي، بعضها لم يُلاحَق قضائيًا بسبب غياب الشكاوى الرسمية، أو بقاء الضحايا مجهولات الهوية. وقد يواجه أيضًا ملاحقات إضافية، إذ تتهمه الممثلة شارلوت أرنولد بالاغتصاب.

ويُعد جيرار دوبارديو أحد أبرز نجوم السينما الفرنسية، وقد شارك في أكثر من 200 فيلم، من بينها أعمال كلاسيكية مثل “سيرانو دي برجراك”، و”أستيريكس وأوبيليكس”، و”المترو الأخير”.

(د ب أ)