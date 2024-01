القضاء الفرنسي يضع يده على المتابعة الطبية لوضع النجم آلان ديلون بعد الخلافات بين أبنائه

أورليان: باتت صحة النجم آلان ديلون، البالغ 88 عاماً، في يد القضاء الفرنسي إذ إن الممثل، الذي يعاني وضعاً متدهوراً، وُضِع تحت “الحماية القضائية”، في ما يتعلق برعايته الطبية، وهي نقطة الخلاف الرئيسية بين أبنائه.

وأصدر قاضي الوصاية في محكمة بجنوب باريس قراراً كلّف بموجبه وكيلاً قضائياً معاونة الممثل من الآن فصاعداً في ما يتعلق “بمتابعته طبياً”، واختيار مقدمي الرعاية المعنيين بذلك.

ولاحظ القرار، الذي صدر في 25 كانون الثاني/يناير الجاري، استناداً إلى تقرير خبرة قضائية طبية أجريت في وقت سابق من الشهر، وجود “خلاف بين أبناء آلان ديلون الثلاثة، يتعلق خصوصاً برعايته الطبية والأخصّائيين المولجين متابعة وضعه”.

A French court has declared 88-year-old actor Alain Delon partially mentally incompetent. Thus, he will no longer be able to manage his Real Estate, as well as choose doctors and medical care at his choice

