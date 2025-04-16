القضاء الفرنسي يفرج قريباً عن الفكاهي بيار بالماد تحت مراقبة إلكترونية

الممثل الفرنسي بيار بالماد مع أحد مرافقيه أثناء مغادرته محكمة باريس في 6 يونيو 2019. ا ف ب

بوردو: قرر القضاء الفرنسي، الثلاثاء، خفض عقوبة الممثل الفكاهي الفرنسي بيار بالماد، والإفراج عنه قريباً تحت مراقبة إلكترونية، بعدما سُجن منذ كانون الأول/ديسمبر الفائت، لإدانته بالتسبّب في حادث مروري خطر تحت تأثير المخدرات.

وأوضحت ناطقة باسم النيابة العامة في بوردو (جنوب شرق فرنسا) أن محكمة الاستئناف حددت أوقات الخروج المقررة لتنظيم الحبس المنزلي لبالماد.

وأضافت الناطقة باسم النيابة العامة أن قرار المحكمة أضاف على العقوبة حظراً على أي تواصل لبالماد مع ضحايا الحادث، مشيراً إلى أن الإجراء يدخل حيز التنفيذ الأربعاء “عند الساعة التاسعة صباحاً”.

وسيغادر بيار بالماد (57 عاماً) زنزانته تالياً، بعد أربعة أشهر أمضاها في سجن بوردو-غرادينيان، قرب منزله في بوردو.

ويخفف هذا القرار عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، اثنتان منها مع النفاذ، التي أصدرتها محكمة في ضواحي باريس في تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، إثر محاكمة حظيت بتغطية إعلامية واسعة. وأودع الممثل السجن في 9 كانون الأول/ديسمبر الفائت.

ودين بالماد بتهمة التسبّب غير العمد بإصابات لعائلة، بعد الاصطدام القوي الذي تسبّب به في 10 شباط/فبراير 2023، عندما كان يقود سيارته، بعد ثلاثة أيام أمضاها بلا نوم، واستهلك خلالها كميات كبيرة من المخدرات.

على أحد الطرق الإقليمية في منطقة باريس، اصطدم بسيارة من طراز “رينو ميغان” كان يستقلها ثلاثة أفراد من عائلة واحدة: رجل يبلغ 38 عاماً، وابنه البالغ ست سنوات، وشقيقة زوجته البالغة 27 عاماً، وقد أصيبوا بجروح خطرة.

وتسبّب الاصطدام أيضاً في فقدان جنين أنثى في شهره السادس داخل الرحم. وكان وزن الجنين 1,09 كيلوغرام، وكان “قابلاً للحياة بلا أدنى شك” قبل وقوع الحادث، بحسب نتائج خلص إليها أطباء استعانت بهم المحكمة.

ولم يستأنف بالماد الحكم، ما جعله نهائياً.

(أ ف ب)