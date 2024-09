القضاء الفرنسي يوجّه إلى مؤسس حركة عالمية لليوغا تهماً بارتكاب أعمال عنف جنسي- (فيديو)

باريس: وجهت السلطات القضائية الفرنسية تهمة ارتكاب أعمال عنف جنسي واسعة النطاق داخل حركة عالمية لليوغا إلى مؤسس هذه المجموعة السويدي من أصل روماني، وأودعته السجن، بعدما نفذت قبل أيام عملية دهم أوقفت بنتيجتها عدداً من الأشخاص.

وأفاد مصدر مطّلع على ملف القضية بأن غريغوريان بيفولارو (71 عاماً) هو الشخصية الرئيسية في هذه “المجموعة ذات المواصفات القريبة من المافيا وقوادة شبكات الدعارة بظاهر فلسفي مزعوم”.

وأوقفت السلطات الفرنسية أخيراً، إضافةً إلى بيفولارو، المعروف جداً في رومانيا، حيث أسس في ظل الحكم الشيوعي عام 1970 أول مدرسة لليوغا، مجموعة أشخاص يشتبه في كونهم “مسؤولين بارزين” في هذه “الطائفة”، التي يُعتقد أن لها مئات الأتباع في فرنسا. وتُعرف هذه المجموعة بحركة التكامل الروحي نحو المطلق (ميسا)، وأُطلق عليها اسم “أتمان” بعد توسّعها خارج رومانيا.

ووُجهت تهم إلى أربعة أشخاص على الأقل تم إبقاؤهم قيد التوقيف على ذمة المحاكمة، من بين 14 مثلوا، مساء الجمعة، أمام قضاة تحقيق، فيما تمت تخلية آخرين، مع إبقائهم تحت المراقبة القضائية، بحسب مصادر مطلعة على الملف.

وأوقف مؤسس الحركة الثلاثاء، خلال مداهمات واسعة في فرنسا. وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن بيفولارو نفى، خلال التحقيقات الأولية معه، أن يكون زعيم الطائفة، لكنه ادعى أنه يتمتع “بمواهب غير عادية”، معتبراً أنه “ضحية مؤامرة سياسية”.

ووصف بيفولارو، المتهم بالاغتصاب، نفسه بأنه “سيد روحي”، ونقل عنه المصدر في الشرطة قوله إن النساء كنّ “يحبِبنه” في منزله بعد تلقيه ما يسمى “التكريس”.

ووجهت إليه، مساء الجمعة، تهم الاغتصاب، واستغلال الضعف، والخطف، والاتجار بالبشر، ضمن عصابة منظمة، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

وخلال جلسة في محكمة باريس، قرر أحد القضاة حبسه احتياطياً. وأسف وكيل الدفاع عنه المحامي أنيس حرابي لهذا القرار، واعداً، في تصريح لوكالة فرانس برس، “بإثبات براءته”.

وشرح مصدر قضائي آخر لوكالة فرانس برس أن مجموعة بيفولارو تُعنى في الظاهر بمزاولة الـ “تانترا يوغا”، لكنها فعلياً طائفة تمارس العنف الجنسي على نطاق واسع، من خلال “إرغام الضحايا على القبول بإقامة علاقات جنسية باعتماد تقنيات سيطرة عقلية تهدف إلى إلغاء مفهوم الرضى”.

ويُعتقد أن الحركة شجعت نساء على “قبول إقامة علاقات جنسية” مع غريغوريان بيفولارو و/أو “الانخراط في ممارسات إباحية مدفوعة الأجر في فرنسا وخارجها”، وفقاً لمصدر قريب من التحقيق.

ومن بين المتهمين أيضاً نساء، وكانت إحدى الموقوفات “تتصرف كرئيسة”، بحسب المصدر في الشرطة، في “جناح نسائي” في فيلييه سور مارن جنوب باريس.

