القضاء الفرنسي يوجّه إلى مؤسس حركة عالمية لليوغا تهماً بارتكاب أعمال عنف جنسي- (فيديو)

صورة لغريغوريان بيفولارو التقطت في 1 أبريل 2004، في محكمة في بوخارست- ا ف ب

باريس: وجهت السلطات القضائية الفرنسية تهمة ارتكاب أعمال عنف جنسي واسعة النطاق داخل حركة عالمية لليوغا إلى مؤسس هذه المجموعة السويدي من أصل روماني، وأودعته السجن، بعدما نفذت قبل أيام عملية دهم أوقفت بنتيجتها عدداً من الأشخاص.

وأفاد مصدر مطّلع على ملف القضية بأن غريغوريان بيفولارو (71 عاماً) هو الشخصية الرئيسية في هذه “المجموعة ذات المواصفات القريبة من المافيا وقوادة شبكات الدعارة بظاهر فلسفي مزعوم”.

وأوقفت السلطات الفرنسية أخيراً، إضافةً إلى بيفولارو، المعروف جداً في رومانيا، حيث أسس في ظل الحكم الشيوعي عام 1970 أول مدرسة لليوغا، مجموعة أشخاص يشتبه في كونهم “مسؤولين بارزين” في هذه “الطائفة”، التي يُعتقد أن لها مئات الأتباع في فرنسا. وتُعرف هذه المجموعة بحركة التكامل الروحي نحو المطلق (ميسا)، وأُطلق عليها اسم “أتمان” بعد توسّعها خارج رومانيا.

Misa, c’est le nom d’un mouvement international de #yoga qui abritait une secte et conditionnait ses victimes pour qu'elles acceptent des relations sexuelles. Un vaste coup de filet a permis l'interpellation en France de 41 personnes dont le gourou Gregorian Bivolaru. pic.twitter.com/SpzAXJHwDw — M6 Info (@m6info) November 30, 2023

ووُجهت تهم إلى أربعة أشخاص على الأقل تم إبقاؤهم قيد التوقيف على ذمة المحاكمة، من بين 14 مثلوا، مساء الجمعة، أمام قضاة تحقيق، فيما تمت تخلية آخرين، مع إبقائهم تحت المراقبة القضائية، بحسب مصادر مطلعة على الملف.

بيفولارو معروف جداً في رومانيا، حيث أسس في ظل الحكم الشيوعي عام 1970 أول مدرسة لليوغا

وأوقف مؤسس الحركة الثلاثاء، خلال مداهمات واسعة في فرنسا. وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن بيفولارو نفى، خلال التحقيقات الأولية معه، أن يكون زعيم الطائفة، لكنه ادعى أنه يتمتع “بمواهب غير عادية”، معتبراً أنه “ضحية مؤامرة سياسية”.

ووصف بيفولارو، المتهم بالاغتصاب، نفسه بأنه “سيد روحي”، ونقل عنه المصدر في الشرطة قوله إن النساء كنّ “يحبِبنه” في منزله بعد تلقيه ما يسمى “التكريس”.

ووجهت إليه، مساء الجمعة، تهم الاغتصاب، واستغلال الضعف، والخطف، والاتجار بالبشر، ضمن عصابة منظمة، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

🔴41 personnes ont été interpellées ce mardi par la police en France, soupçonnées d’être liées à une secte internationale accusée de nombreuses dérives sous couvert de pratique du yoga Le gourou Gregorian Bivolaru figure parmi les interpellés

➡️ https://t.co/oxQf3XgiPS pic.twitter.com/SxHiWfrGIC — Le Parisien (@le_Parisien) November 28, 2023

وخلال جلسة في محكمة باريس، قرر أحد القضاة حبسه احتياطياً. وأسف وكيل الدفاع عنه المحامي أنيس حرابي لهذا القرار، واعداً، في تصريح لوكالة فرانس برس، “بإثبات براءته”.

يوغا قي الظاهر

وشرح مصدر قضائي آخر لوكالة فرانس برس أن مجموعة بيفولارو تُعنى في الظاهر بمزاولة الـ “تانترا يوغا”، لكنها فعلياً طائفة تمارس العنف الجنسي على نطاق واسع، من خلال “إرغام الضحايا على القبول بإقامة علاقات جنسية باعتماد تقنيات سيطرة عقلية تهدف إلى إلغاء مفهوم الرضى”.

ÉNORME COUP DE FILET DANS UNE SECTE DE #YOGA TANTRIQUE ! [Thread à RT] Gregorian Bivolaru, gourou de l'organisation internationale de yoga tantrique MISA (Mouvement pour l’intégration spirituelle vers l’absolu, renommé Atman) a été arrêté hier matin en France. #tantra👇 pic.twitter.com/UJJ5MCLjty — Méta de Choc (@ChocMeta) November 29, 2023

ويُعتقد أن الحركة شجعت نساء على “قبول إقامة علاقات جنسية” مع غريغوريان بيفولارو و/أو “الانخراط في ممارسات إباحية مدفوعة الأجر في فرنسا وخارجها”، وفقاً لمصدر قريب من التحقيق.

ومن بين المتهمين أيضاً نساء، وكانت إحدى الموقوفات “تتصرف كرئيسة”، بحسب المصدر في الشرطة، في “جناح نسائي” في فيلييه سور مارن جنوب باريس.

French authorities have arrested the leader of a multinational tantric yoga organization on suspicion of indoctrinating female followers for sexual exploitation. https://t.co/grNL4DUPyX — CBS News (@CBSNews) November 29, 2023

وروَت ست من النساء العشرين، اللواتي يعشن في هذا الجناح للمحققين أنهن وصلن، بين أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر، إلى فرنسا للمشاركة في “دورة يوغا” أو “درس عن النسوية”. وقالت اثنتان منهنّ أن صوراً التقطت لهما عاريتين لدى وصولهما.

وأحصى المحققون إلى الآن 56 ضحية في المجمل. وقالت امرأة، طلبت عدم نشر اسمها، لوكالة فرانس برس إنها استُخدِمَت “في مناسبات عدة “في الاتجار بالجنس، بين بريطانيا وفرنسا. وأضافت: “الكثير من الناس يعتبرون هذه المنظمة مدرسة يوغا (…) من دون أن يعلموا أنها طائفة خطيرة”. وشملت المداهمات، التي شارك فيها 175 شرطياً مناطق عدة في باريس وضواحيها وفي جنوب شرق فرنسا.

تقرير في 2022

واستند التحقيق إلى تقرير أصدرته، في تموز/يوليو 2022، الوكالة الفرنسية لمكافحة الانحرافات الطائفية (ميفيلودس)، بعد شهادات 12 عضواً سابقاً في “ميسا”. وأشار المصدر القضائي إلى أن “ميسا” استُبعدت، منذ عام 2008، من الاتحاد الدولي لليوغا وتحالف اليوغا الأوروبي “بسبب ممارساتها التجارية التي اعتبرت غير مشروعة”.

بيفولارو نفى أن يكون زعيم الطائفة، لكنه ادعى أنه يتمتع “بمواهب غير عادية”، معتبراً أنه “ضحية مؤامرة سياسية”

وسبق أن رُفعت دعاوى على الحركة في أوروبا.

وترك مؤسسها بلده رومانيا، حيث رفعت عليه دعاوى عدة، وحصل على اللجوء السياسي في السويد، في مطلع 2006، وعلى اسم جديد هو ماغنوس أورلسون.

41 arrestations lors d'un raid contre une secte (#MISA) accusée d'exploitation sexuelle (Paris, Nice et Poitiers) 💥le gourou suédois du Yoga tantrique Gregorian Bivolaru, 71 ans, interpellé à Ivry retenait 26 jeunes femmes dans des conditions déplorables.https://t.co/oUlnJkGEit https://t.co/6uIDwcDzKw pic.twitter.com/qKI6vx7Cz5 — Casimir Noir (@Casimir_Noir) November 29, 2023

وحُكِم عليه غيابياً في رومانيا، عام 2013، بالسجن ست سنوات، وتوارى لبضع سنوات، قبل أن يوقَف في شباط/فبراير 2016 في فرنسا.

وبعدما سلمته فرنسا إلى السلطات الرومانية، توارى مجدداً، قبل أن يُعثر عليه الثلاثاء في فرنسا.

وأصدرت “ميسا” بياناً، الخميس، باللغة الرومانية ندّدت فيه بما وصفته بـ”الاتهامات السخيفة” لغريغوريان بيفولارو، معتبرة أنه “هدف لحملات تشويه السمعة الإعلامية منذ تسعينات القرن العشرين”.

(أ ف ب)