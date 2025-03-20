سياسة | عربي

القضاء اللبناني يمنع وزير اقتصاد سابق من السفر بعد تهم بالاختلاس والابتزاز

20 - مارس - 2025

وزير الاقتصاد اللبناني السابق أمين سلام

سعد الياس
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بيروت- “القدس العربي”: أصدر النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، قراراً بمنع وزير الاقتصاد اللبناني السابق، أمين سلام، من السفر، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في قضايا فساد. وقد تم إبلاغ المديرية العامة للأمن العام بهذا القرار.

ويأتي هذا التطور بعد الإخبار الذي تقدم به رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، النائب فريد البستاني، أمام النيابة العامة التمييزية، مطالباً بالتحقيق في شبهات تتعلق باختلاس المال العام، وتلقي رشاوى، وصرف نفوذ عبر ابتزاز شركات تأمين.

وفي تصريح للنائب وضاح الصادق، عضو لجنة الاقتصاد، أشار إلى أن اللجنة تقدمت بإخبار ضد أمين سلام ومستشاريه كريم سلام وفادي تميم، إضافة إلى المدقق المالي إيلي عبود، بتهم اختلاس المال العام، الابتزاز، وهدر الأموال العامة. وأكد الصادق أن هذا الإخبار جاء بعد تحقيقات دقيقة ومراجعة شاملة أجرتها اللجنة حول هذه القضايا.

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