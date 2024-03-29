القضاء المغربي يزج بـ”سماسرة المحاكم” في السجن وهيئة رسمية تكشف “تنقيط” الحكومة في مؤشر محاربة الفساد

الرباط- “القدس العربي”:

وضع القضاء المغربي نقطة النهاية لحكاية استأثرت باهتمام الرأي العام منذ تفجرها، وتتعلق بما بات يعرف إعلاميا بـ”ملف سماسرة المحاكم”، ووزع أحكاما تراوحت بين 6 أشهر و3 سنوات سجنا نافذا مع غرامات مالية.

الملف الذي تورط فيه 48 شخصا، منهم من ينتمي لسلك القضاء ولهيئة المحاماة والتوثيق إضافة إلى منتدب قضائي، وعدد كبير من الوسطاء، أسدل عليه الستار بأحكام أصدرتها غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء أمس الخميس.

وهكذا، فقد نال منتدب قضائي العقوبة لأقصى وهي 3 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية كانت هي الأكبر أيضا، وبلغت 25 ألف درهم (2467 دولارا)، كما نال وسطاء سنتين سجنا نافذا مع غرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم (1974 دولار).

فيما توزعت الأحكام في حق المنتمين لسلك القضاء وجلهم شغلوا منصب نائب وكيل الملك (نائب النائب العام)، بين سنة سجنا نافذا و10 أشهر، مع غرامات مالية تتراوح بين 12 ألف درهم (1184 دولارا) و10 آلاف درهم (987 دولارا).

بعض المحامين حاضرون أيضا في لائحة المتورطين في شبكة السماسرة هذه، ونالوا الإدانة بأحكام السجن والغرامة، أما الوسطاء فقد كانوا الأكثر حضورا في القائمة الثقيلة ونالوا نصيبهم من العقوبات السالبة للحرية.

الملف الذي يعود إلى السنة الماضية، تفجر بعد اكتشاف تورط أسماء اعتبرت “ثقيلة” بتعبير المغاربة، أزاحت عنها الستار تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أسقطت عددا من الوسطاء تخصصوا في ملفات قضائية، كما سقطت أسماء في سلك القضاء وهم نواب وكلاء الملك (النائب العام).

وبعد تفريغ التسجيلات الصوتية والمكالمات الهاتفية، التي أشرف عليها الأمن المغربي، تأكد “تورط ثمانية قضاة وأربعة محامين، وموثقين ومنتدب قضائي” في هذا الملف الذي أحيل على أنظار محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حيث جرى تقديم 14 متابعا في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات إفشاء السر المهني واستغلال النفوذ، والارتشاء الوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاوى بمبالغ مالية كبيرة والنصب.

في موضوع ذي صلة، أصدرت “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها” تقريرا تحت عنوان “رسالة النزاهة 5″، تطرقت فيه إلى “تصنيف المغرب في المؤشرات الدولية للفساد”، مؤكدة أنه حافظ على نفس التنقيط مقارنة مع سنة 2022، واستعرضت عددا من المؤشرات الخاصة بالنزاهة والرشوة والفساد، مثل مؤشر التحول لمؤسسة برتلسمان الذي يخصص لفئة “المسؤولين الذين ينتهكون القانون ولكنهم يجذبون في بعض الأحيان صورة سيئة ويعرضون أنفسهم للفساد ولا تتم متابعتهم بشكل كافٍ” في تصنيف ملاحقة التجاوزات التي يرتكبها موظفو الدولة”.

وأفادت بأن المغرب يوجد فيما يتعلق بسياسة مكافحة الفساد، بين تصنيفي “عدم قدرة الحكومة على احتواء الفساد وعدم وجود آلية للنزاهة” و”الحكومة جزئيا غير راغبة وغير قادرة على احتواء الفساد، في حين أن آليات النزاهة القليلة المطبقة في الغالب غير فعالة”.

وبالنسبة للهيئة الرسمية المكلفة بالنزاهة والوقاية من الرشوة، فإن تنقيط المغرب خلال سنة 2024 ما يزال أقل من المتوسط العالمي (58.6) وكذا متوسط منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط البالغ (57.4)، مؤكدة أنه وفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية يعتبر الاقتصاد المغربي عموما “غير حر” خلال سنة 2024.