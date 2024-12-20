القضاء المغربي ينتصر لمواطن تعرض لهجوم كلاب ضالة ويحكم على بلدية أغادير بالتعويض- (تدوينة)

الرباط- “القدس العربي”:

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية في مدينة مراكش، الحكم الابتدائي الصادر في حق بلدية مدينة أغادير، بتعويض مواطن تعرض لهجوم كلاب ضالة، مما تسبب له في كسر على مستوى اليد.

وجاء الحكم الاستئنافي بعد أن طعنت بلدية أغادير في الحكم الابتدائي، والذي قضى بتعويض لفائدة الضحية قيمته 50 ألف درهم (ما يناهز 4968 دولارا)، بعد تعرضه للمطاردة من طرف مجموعة من الكلاب الضالة وهو فوق دراجته، ما أدى إلى سقوطه وتعرضه إلى كسر في يده.

وتعود وقائع القضية إلى كانون الثاني/ يناير من سنة 2022، حيث تقدم دفاع الضحية بدعوى قضائية ضد بلدية أغادير مطالبا بتعويض قدره 100 ألف درهم (ما يناهز 9936 دولارا)، لكن المحكمة ارتأت أن يحصل المواطن الذي تعرض للمطاردة والكسر على نصف مبلغ التعويض.

وفي سياق الأحكام القضائية المنصفة للمواطنين الذين تعرضوا لهجوم كلاب ضالة، كانت المحكمة الإدارية الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، قد قضت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بتغريم مجلس بلدية العاصمة الاقتصادية، بمبلغ 50 ألف درهم أيضا (ما يناهز 4968 دولارا)، لفائدة مواطنة تعرضت لعضة كلاب ضالة.

القضية التي تعود إلى سنة 2023، تمثلت في تعرض مواطنة من مدينة الدار البيضاء لهجوم من طرف كلاب ضالة عرضتها للعض، مما تسبب لها في “أضرار نفسية وجسدية”، يفيد محاميها في الدعوى التي كان قد رفعها، وزاد موضحا أن موكلته “تعرضت لإصابة في كاحلها، بالإضافة إلى التأثير النفسي الذي عانت منه منذ وقوع الحادثة”.

وقضت المحكمة بإلزام مجلس جماعة الدار البيضاء بدفع تعويض شامل عن كافة الأضرار التي لحقت بالمواطنة، مع تحميله مصاريف القضية، رغم نفي المسؤولية عن حادث المواطنة بدعوى أن الكلاب ليست ضالة بل هي تعود إلى أشخاص آخرين.