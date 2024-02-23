مسقط ـ «القدس العربي»: ينطلق غدا الأربعاء معرض مسقط الدولي للكتاب الـ 28 بمشاركة 847 دار نشر تمثل 34 دولة تحتل القضية الفلسطينية العنوان الأبرز لفعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب الـ 28 المستمرة حتى 2 الشهر المقبل.

وتنقسم دور النشر المشاركة في المعرض إلى ما بين 676 بصورة مباشرة و171 بصورة غير مباشرة تتوزع على 1236 جناحا وتتصدر مصر الدول المشاركة بـ128 دار نشر تلتها سلطنة عمان بـ104 دور نشر ثم لبنان بـ76 دار نشر.

وتسلط فعاليات المعرض المقام في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض هذا العام الضوء على القضية الفلسطينية من خلال عقد ندوة بعنوان «التشبث بالأرض في الأدب الفلسطيني» إلى جانب جلسة حوارية بعنوان «الراهن العربي وتحولات القضية الفلسطينية».

وتقام خلال المعرض 152 فعالية ثقافية وبرامج متنوعة تتوزع في عدد من القاعات المخصصة لهذا الغرض منها (ركن الطفل) الذي يشهد أنشطة عديدة تشمل الورش والمسابقات التفاعلية والمسرحيات وفعاليات الرسم والتلوين وإعادة التدوير وجلسات القراءة وصناعة الأغلفة والفواصل وكتابة القصص والاستماع إليها.

كما ستقام مقاه ثقافية في عدد من الأجنحة التي ستشهد مشاركة الجهات ذات العلاقة بصناعة ونشر الكتاب وحضور مؤلفين للتوقيع على إصداراتهم وإبرام عقود الإنتاج والنشر ومشاركة المؤسسات المعنية بصناعة الكتاب وما يتصل به من إعداد وتجهيز وتغليف وإخراج فني.

وتحفل هذه النسخة بمجموعة من الفعاليات التي تركز على الذكاء الاصطناعي وتأثيره في صناعة الثقافة التي تخدم المعرض هذا العام منها ندوة (الذكاء الاصطناعي.. تحديات وفرص) و(الرواية والذكاء الاصطناعي) و(التحولات الثقافية.. تأثير الذكاء الاصطناعي على الثقافة والإبداع). كما ستقام محاضرة حول (الملكية الفكرية والميتافيرس في إطار الذكاء الاصطناعي المعزز) وأخرى تتناول (دور الذكاء الاصطناعي في نجاح المشاريع).

ويغطى المعرض إعلاميا عبر برنامج تلفزيوني يومي (الفهرس) إضافة إلى بث إذاعة سلطنة عمان برنامج (خير جليس) إضافة إلى التغطية اليومية المصورة والمتابعة الإعلامية من خلال منصة جليس ووجود الإعلامي الصغير عبر لقاءات مع الأطفال.