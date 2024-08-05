القضية الفلسطينية بين فكي المزايدة والغنيمة

هذه القضية التي بقيت رهن المواقف المترهلة لجامعة الدول العربية وأعضائها، وكانت ولا تزال التحدي المزمن لها، مما ترك فراغاً هائلاً، فأتيح لإسرائيل فرصة سانحة لا تقدر بثمن، ومكنها بالتغلغل أكثر فأكثر بعد حيازة ما يسمى بالسلام الذي لم ولن نجرؤ ونحوز شيئا منه، فنالت هي الجم والوفير، وما زالت سادرة في غيها لابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية.

كان ذلك خطأً فادحا زاد الطين بلة وفتح شهيتها لتحقيق مكاسب جمة ما كانت لتحلم بها لولاه، زد على ذلك خضوع بعض حكامنا لإملاءاتها المدروسة بدقة وعناية هم وصانعوها من دول الغرب، وعلى رأسهم بريطانيا التي زرعتها شوكة في خاصرتنا ثم تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية الأم الودود لها، وبرعاية تلك الدول التي تحنو عليها وتُربِّت هي الأخرى لتحقيق مكاسب ومصالح، فأبواب الابتزاز مفتوحة على مصراعيها لتقتنص مآربها وتمضي حثيثة في تحقيق حلم ( إسرائيل الكبرى) فالقرار قرارها ولا رادع لها إذ فاقت، وازدادت رعونة وعلا شأنها شأن صانعيها. وهي تلعب بمصائر الحكام كما يروق لها ويشبع رغباتها، والمنفذ متاح ومفتاحه مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي، عبره تنفذ مشاريعها بكل أريحية وثقة وثبات، فـالأرضية موطأة بجدارة حتى غدت بساطاً أحمدياً لتلك المشاريع الإمبريالية وغيرها، والكل بات يستجدي رضا إسرائيل، لم لا ونحن نركض ونلهث فتتقطع أنفاسنا لتحنو علينا ونقدم قرابين لأجله فتحصد هي حثيثة ما لذ وطاب مما توافر لها من تطبيع متواتر دون عناء ومشقة.

الصعيد العربي

وهاهي تحتسي كؤوس النصر حتى الثمالة نخب هزائمنا المتصاعدة على الصعيد العربي، عبر تلك المناصب المهددة بزوال عروشها، المناصب التي تحرك خيوطها بإرادتها في الخفاء، وهي الآن لا تأبه لأي كان فخيوط اللعبة كلها بين يديها ومصير هؤلاء وأولئك معلقاً على مشجب إسرائيلي مهما قدموا من قرابين ولا مناص.

إسرائيل التي تدعي الديمقراطية وتتشدق زيفاً بمراعاة حقوق الإنسان، لا ينفي ذلك أنها دولة عدوان واحتلال بامتياز مهما بهرجت صورتها أمام العالم وبعض المنخدعين فيها، ومهما كان النفخ في أبواق إعلامها الذي تنفق عليه أموالاً طائلة لتشويه كفاح الفلسطينيين والذي جنت منه ما جنت على حساب ذلك الكفاح، مستغلة إعلامنا الواهي والتعتيم على القضية، فهو مشغول بالتطبيل والتمجيد لمسؤولينا الذين يتشبثون بمناصبهم وقلب الحقائق لتحل محلها شعارات مزيفة، غير أن تلك العباءة التي ارتدتها إسرائيل لسنين، كُشف سترها عندما كشرت عن أنيابها وغرزتها في حربها الشعواء في جسد الفلسطينيين بدأً من غزة، سادرة في تحقيق أجندتها لاجتثاث العرق الفلسطيني من جذوره، فتعرت بذلك هي وأولئك أمام العالم كله فزالت تلك الغشاوة عنه، لأن ما بني على باطل يبقى باطلاً.

فها هو العالم يفيق وتتضح الرؤية لديه فتهتز أركان الدنيا جراء قمع الإسرائيليين لأهل غزة وكل فلسطين التي أصبحت قضية العالم الحر فهبّ لدعمها معنوياً ومادياً، خلافاً لمن غدا مِعول هدم للقضية وكان الأولى به أن يكون على رأس من يفزع لها وأول داعميها قولاً وفعلاً لا شعارات باهتة فارغة المضمون سئمناها لكثرة اجترارها وعدم جدواها.

المزاد العلني

ففي محيطها العربي باتت فلسطين في المزاد العلني ورهن مواصلة الركض وراء مزايدة كل من اعتلى منصباً ليدغدغ مشاعر شعبه بمقولة أكل عليها الدهر وشرب، وأصبحت علكة في شدقه فتبح الأصوات بمقولة؛ (أول اهتماماتنا مناصرة القضية الفلسطينية وتحرير فلسطين) فيحوز بذلك تأييد شعبه وهو البطل المغوار وحتى تأييد العرب جميعاً، طاعناً فلسطين من الخلف ونافخاً في القضية لتطول وتبقى رهناً لمواقف مترهلة فيغنم ما يغنمه، ويحقق مكاسب شتى. فما فتأ الكل يزايد على هذه القضية من الداخل والخارج، حتى طال عمر القضية وتم تهميشها بعد تمطيطها إذ بلغت الآن ستة وسبعين عاماً تحت أعتاها احتلال.

كان من الأجدى والأنجع أن تترك فلسطين لأبنائها الذين ذاقوا مرارة الاحتلال وقسوته وتلك المجازر النكراء، ولأخذت هذه القضية منحى آخر ولغنمت فلسطين حريتها بدل التأرجح بين المواقف المهزوزة والوعود البراقة.

أمريكا التي هي القطب الأوحد والتي تمسك بقبضتها الحديدية ريادة العالم حتى الآن، هي التي تنسج خيوط اللعبة مع زميلاتها من دول الغرب، تنسجها وفق تصوراتها ومشاريعها وهي التي تعمل على إعادة تركيب الخريطة السسياسية للشرق الأوسط انطلاقاً من فلسطين التي جعلوها شوكة تخِزُ الفلسطينيين، ولتكون جسراً لبقية الدول العربية كما عين إسرائيل الساهرة على مصالحها فمنحتنا لها لقمة سائغة بتلك المليارات من كل حدب وصوب وبوقوف تلك الدول في ظهر إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة، مما أضعف شوكتنا وشق صفنا ولا مفر أن تُكرَّ السبحة لبقية دولنا التي تحويها جامعتنا العربية فتهرول هي الأخرى وتلحق بذلك الطابور وتخضع بل تخنع للأمر الواقع تاركة وراءها قضية شعب لم ولن يحني أمام أي إغراءات ووعود براقة، فالفلسطيني يذوب في أرضه ويذود عنها بكل ما أوتي من قوة، وتراكم المأساة والحروب والمجازر وإبادة ما يزيد عن أكثر من مئة ألف شهيد، هذا غير الأَسر والتهجير، لم ولن تثني هذا الشعب الأبي عن عزمه بالرغم مما واجهه من مآسٍ وكوارث بل ظل ولا يزال شامخاً مرفوع الرأس ، لم ولن ينتابه اليأس، لأن اليأس في هكذا مضمار يكاد يكون مرادفاً للخيانة الوطنية.

الحلول الوسط

وخضوعنا للابتزاز الإسرائيلي وقبول حلول الوسط ما هو إلا مغامرة هوجاء بحقوق الفلسطينيين واللعب بقضيتهم، قضية العرب جميعاً في شد أزر فلسطين معنوياً ومادياً فهي جزء لا يتجزأ من ترابنا العربي ودماؤها تجري في عروقنا، ولا نقول ذلك مزية منا خاصة وأن ما يصيب فلسطين سيجر وراءه كل بلداننا إلى الهاوية، فتحقق إسرائيل بترهلنا ووهننا حلمها الأبدي بمشروعها الكبير من النهر إلى البحر وتحتفي بكل عنجهية وصلف بمنجزاتها المتعاقبة فيزداد غرورها كما شهيتها لقضم المزيد وبالتالي بقية تلك الدول فالطوفان قادم لا محالة في هكذا حال.

كاتبة ليبية