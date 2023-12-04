القضية الفلسطينية تحضر في اختتام معرض بيروت للكتاب وأناشيد تحاكي غزة

بيروت – «القدس العربي»: تصدرت فلسطين المشهد العام في اختتام فعاليات «معرض بيروت العربي الدولي للكتاب»، من تنظيم «النادي الثقافي العربي» في دورته الخامسة والستين بمجموعة مميزة من النشاطات والمعارض والندوات التي تنوعت بين الثقافي والفني والشعري والسياسي والاقتصادي والأدبي واللغوي وصولاً إلى الإعلامي والدراما.

وحازت فلسطين ومعها قطاع غزة على أبرز نشاطات المعرض الذي انطلق في الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر لغاية الثالث من الشهر الحالي، برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الساعة العاشرة صباحاً حتى التاسعة مساءً في مجمع «سي سايد آرينا» في واجهة بيروت البحرية. وشهد اليوم الأخير من الفعاليات عرض لفيلم «لماذا المقاومة؟» من قبل «نادي لكل الناس»، وهو من إنتاج مجموعة «5 حزيران» التي تتولى مسؤوليتها إبنة الرئيس الراحل بشارة الخوري ثريا أنطونيوس الخوري، ويُعتبر هذا الفيلم وثيقة سينمائية وسياسية في غاية الأهمية، وهو عبارة عن لقاءات مصورة بالإنكليزية مع شخصيات عدة تمثل الفصائل الفلسطينية ومنهم الشهيد غسان كنفاني عن «الجبهة الشعبية»، ونبيل شعث عن حركة «فتح» والمفكر السوري صادق جلال العظم عن «الجبهة الديموقراطية» والمؤرخ الفلسطيني صبري جريس، والكاتبة والصحافية الفلسطينية ناديا حجاب والسياسي والباحث الفلسطيني أحمد خليفة والمؤرخ الفلسطيني اللبناني إنطوان زحلان والرسامة والنحاتة اللبنانية أوغيت كالان.

كما جرى تنظيم عرض لـ»كورال بيت أطفال الصمود» لفرقة مخيم الرشيدية في الجنوب الذين قدموا مجموعة من الأناشيد الوطنية الفلسطينية والشعبية التي تُحاكي الداخل الفلسطيني وما يجري في غزة ومنها «ستي عندها ثوب وشال»، «يا خالي يا فدائي»، «صوتك يا شعبي»، «ميل على بلدي»، «تحيا فلسطين»، مزيج بين العربي والسويدي»، «اسمي فلسطين» و غزة الليلة»، فضلاً عن عقد ندوة بعنوان «تطورات الداخل الإسرائيلي في التعامل مع حرب غزة» شارك فيها الدكتور ظافر الخطيب ويوسف الأحمد.

وعقدت في المناسبة عينها ندوة من تنظيم مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات بعنوان: «قاب قوسين أو أدنى»، تحدث فيها الشيخ محمد شقير والأب فادي بوراشد والمفتي الشيخ بكر الرفاعي.

وكما في الختام كذلك في الافتتاح كانت لفلسطين حصة الاسد في هذه الدورة حيث تم إطلاق مجموعات قصصية فلسطينية منها «خارج الفصول تعلّمت الطيران»، و»النوافذ كتب رديئة»، و»طريق النحل»، فضلاً عن مجموعة شعرية بعنوان «الهوّة التي هي أنا»، وسواها من الكتب والمجموعات الشعرية، كما عقد مجموعة من المحاضرات والنشاطات التي تمحورت حول القضية الفلسطينية.

وتم تكريم عدد من الشخصيات البارزة في هذه الدورة الـ 65 من المعرض، ومن بينهم الراحل الكبير الشاعر نزار قباني «عاشق بيروت» لمناسبة مرور 100 عام على ولادته، والموسيقار المصري الراحل سيد درويش.