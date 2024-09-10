القضية الفلسطينية تهيمن على اجتماع اتحاد مجالس الدول الإسلامية في الرباط

الرباط ـ «القدس العربي»: هيمنت قضية الإبادة الصهيونية الوحشية التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة على اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي انطلقت أعماله صباح الثلاثاء في العاصمة المغربية الرباط، حيث نددت الكلمات الرسمية بجرائم العدو الإسرائيلي، داعية إلى مضاعفة الدعم للفلسطينيين على مختلف الواجهات، من أجل حقهم في السلام والعيش الكريم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفي هذا الصدد، قال محمد القرشي نياس، الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إن “ما يجري في فلسطين، وفي غزة بشكل خاص منذ حوالي سنة، لم تعد الكلمات قادرة على التعبير عنه لفظاعته، إنه ظلم وبطش لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية يرتكبه العدو الصهيوني الآثم”.

وتابع قائلاً: “إنها إبادة جماعية وجرائم حرب مكتملة الأركان، ومذابح ومجازر، وهو تهجير، وتجويع، وهو تعذيب وتنكيل، وهو إهانة لكرامة الإنسان، وفوق كل ذلك هو احتلال بغيض مستمر منذ أكثر من خمس وسبعين سنة، وهو مؤامرة دولية من أهل الظلم والطغيان في العالم على شعب عريق متشبث بأرضه وبقيمه وبدينه”.

وذكر محمد القرشي نياس أنه كان في طهران حينما جرى اغتيال الشهيد إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس. وأضاف: “لقد كنّا في النهار معًا نقدم التهاني للرئيس الإيراني الجديد الدكتور مسعود بزشكيان، وفي الليل استُشهد هنية رحمه الله”.

وأردف الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي قائلاً: “عندما أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها ستنتقم من إسرائيل لانتهاكها سيادتها، تحرّكت البوارج وحاملات الطائرات واستنفر العالم، لأن إسرائيل مهددة، في حين أن سنة كاملة من التقتيل اليومي والإهانة للشعب الفلسطيني لم تحرك ساكناً”. وعلق على ذلك بأنه “بلا شك ازدواج المعايير، والكيل بمكيالين، والظلم البواح”.

وقال: “إننا إذ ندين بشدة كل ما يقترفه الكيان الصهيوني من جرائم في حق الشعب الفلسطيني الصامد، فإننا ندين بشدة انتهاك سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية واغتيال الزعيم الفلسطيني إسماعيل هنية”.

وأكد أن القضية الفلسطينية جديرة بأن نتوحد حولها، لأنها قضية عادلة ولأنها تتعلق بالأرض المباركة التي يوجد بها المسجد الأقصى المبارك، وبها مدافن الأنبياء عليهم السلام، ووعدنا بالنصر فيها. والطريق إلى كل ذلك هو وحدتنا وتمسكنا بهذا الدين الحنيف الذي هو الصراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض”.

وألقى رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب المغربي، كلمة مما جاء فيها: “لا نختلف في إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، وانتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان ولأبسط مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفي توصيف موقف القوى النافذة في القرار الدولي التي تجد نفسها ممتحنة في ما تعتبره هي ذاتها مقدساً من حقوق الإنسان، بما فيها الحق في الحياة والحرية والغذاء والاستشفاء والتعليم والسكن، وهي حقوق يوجد أشقاؤنا الفلسطينيون في غزة اليوم محرومين منها، ولكن وفي المقابل ينبغي أن نتوجه إلى الذات الإسلامية أَحوالُها وانقساماتها وصراعاتها وحروبها الداخلية وتوَجّس أعضائها بعضهم من بعض، وهو ما ينعكس بالتأكيد على مستوى دعم دولها للشعب الفلسطيني، ويُضعف موقفها أمام المجموعة الدولية في الدفاع عن قضايا شعوبها ومصالح الأمة الإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”.

وشدد على أن “الشعب الفلسطيني يستحق، بقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية، كل الدعم والإسناد من أجل حقوقه المشروعة التي لن تتحقق سوى بفتح أفق سياسي واضح من المفاوضات جدواها قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو حل ينبغي أن تكفل تنفيذه المجموعة الدولية في إطار التزام دولي صريح، وحازم وصادق”. وأوضح أن “الشعب الفلسطيني لا يقدم كل هذه التضحيات كي يصبح على وهم جديد أو كيان متقطع الأوصال”.

وتحدث رشيد الطالبي العلمي عن جهود بلاده لدعم فلسطين، قائلاً إن أرض المغرب شهدت ميلاد منظمة المؤتمر الإسلامي بقرار من مؤتمر القمة الإسلامية الذي انعقد في الرباط في الفترة ما بين 22 و25 أيلول/سبتمبر 1969، على إثر إقدام العصابات الصهيونية على إحراق المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين في 21 آب/أغسطس من السنة نفسها.

وقال: “يا لَها من مصادفة حزينة محزنة أن تمر خمسة وخمسون عاماً بالتمام والكمال، والأقصى والقدس كما باقي الأراضي الفلسطينية، والشعب الفلسطيني الشقيق يواجه نفس ظروف الاحتلال وذات أشكال القتل والحصار والاعتداء على الأرواح والممتلكات، وهي الأعمال التي نجدد إدانتنا الشديدة لها”.

وأكد على دعم المملكة المغربية الثابت والتاريخي لقضية الشعب الفلسطيني من أجل استقلاله وقيام دولته وعاصمتها القدس التي فيها للمغاربة حاراتٌ وأسوارٌ وأحياءٌ وباب تاريخي، كما ذكّر بما يُنَفذّه “بيت مال القدس” المنبثق عن “لجنة القدس” التي يرأسها العاهل المغربي محمد السادس، من مشاريع ملموسة، دعماً لصمود سكان المدينة في وجه الاستيطان والاحتلال. وحرص أيضاً على التذكير بالمبادرات الأخيرة للعاهل محمد السادس بإرسال مساعدات لأهالي غزة، إذ كان المغرب السباق إلى ذلك عن طريق البر. وختم رئيس مجلس النواب كلمته بالقول: “كل ذلك يجسّد بالملموس الالتزام المغربي الثابت بدعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الاستقلال وإقامته دولته المستقلة”. النعم ميارة، رئيس “مجلس المستشارين” (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي)، اعتبر أن اجتماع اتحاد مجالس الدول الإسلامية في الرباط “يمثل فرصة سانحة لبحث آليات تعزيز العمل الإسلامي المشترك بما يحقق الوقف الفوري لكافة الانتهاكات الإسرائيلية، ودعم ضمان إقامة دولة فلسطينية آمنة ومستقرة وفقاً للقوانين الدولية ذات الصلة”.

وقال إننا “كبرلمانيين ممثلين لشعوبنا مطالبون بالعمل على مضاعفة الجهود لإطلاق تحرّك عاجل وفاعل لدعم القضية، من خلال التأكيد على ضرورة حماية المدنيين، وإدانة كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له حالياً من عدوان وانتهاكات لحقوقه، في ضرب صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

واستطرد قائلاً: “نجتمع اليوم في إطار ظرفية صعبة وحساسة، تتسم بتصاعد الأزمات الأمنية والاقتصادية والبيئية والجيوسياسية في عدة مناطق من عالمنا الإسلامي، ظرفية زاد من حدتها تأزم الوضع في فلسطين الحبيبة، إذ إن القضية الفلسطينية ومصير القدس الشريف كانت وستبقى قضية جميع المغاربة، ملكاً وحكومة وشعباً، وعنواناً بارزاً في العمل السياسي والدبلوماسي والإنساني الميداني الذي يقوم به المغرب بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس”.

وجدد رئيس “مجلس المستشارين” المغربي إدانته “لما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من أحداث دامية ومروعة، وما يواكبها من مآس إنسانية واجتماعية، ومن مجازر ضد المدنيين الفلسطينيين العزل وفقدانهم لكل مقومات الحياة بسبب الاستهدافات العسكرية الإسرائيلية اليومية التي تطالهم في أرواحهم وأسرهم وأملاكهم وبيوتهم”.

وشدد على أن المملكة المغربية، بقيادة العاهل محمد السادس، رئيس “لجنة القدس”، تجدد دعمها وتضامنها الكامل مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين المتوافق عليه دولياً، بما يمكّن شعوب المنطقة من مستقبل آمن، يعمه السلام والأمن والاستقرار.

ولفت إلى أن العاهل المغربي دعا غير ما مرة إلى “التحرك جماعياً، كلٌّ من موقعه، للوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية لساكنة غزة، والرفض التام لكافة أشكال التهجير القسري والعقاب الجماعي والأعمال الانتقامية، التي يتعرض لها الفلسطينيون”.