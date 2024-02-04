القضية الفلسطينية ستحضر في السباق الرمضاني من خلال مسلسل «مليحة»

بيروت – «القدس العربي»: مع بدء العد العكسي للسباق الرمضاني المقبل الذي يصادف مطلع شهر آذار/مارس المقبل، بدأت تتكشف الاعمال الدرامية المرتقبة من قبل شركات الإنتاج اللبنانية والعربية، التي تستكمل عمليات التصوير والمونتاج لتكون جاهزة للعرض.

وأكثر ما لفت انتباه المتابعين في هذا الموسم المرتقب مسلسل درامي بعنوان «مليحة»، الذي يكتسب طابعاً مغايراً ومميزاً نظراً للقضية السامية التي يتناولها ألا وهي القضية الفلسطينية والانتهاكات التي يواجهها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وباشر صناع المسلسل بتصوير عدد من المشاهد في الأيام القليلة الماضية تحت إشراف المخرج عمرو عرافة. والمسلسل من النوع القصير من تأليف رشا عزت الجزار وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ويضم النجمة المصرية ميرفت أمين، التي ستجسد دور والدة النجم دياب في المسلسل إلى جـــــــــانب نخبة من ألمع النجوم، من بينهم أشرف زكي، وماجدة زكي، وأحمد السعدني، وحنان سليمان وســـــــواهم. كما أفيد عن انضمام عــــــــدد آخر من النجوم من فلسطين والوطن العربي، الأمـــر الذي يعد بمفاجأة في الماراثون الرمضاني المقبل.

وقد حرصت شركة الإنتاج مــــن خلال هذا العمل على فضح الانتهاكات الاسرائيلية التي تمارسها تل أبيب في حق أبناء فلســــطين وغــزة الصامدين والمدافعين بقوة عن أرضهم وشعبهم وكرامتهم وعلى توجيه أسمى مــــــعاني الدعم والتضامن لهذا الشعب الأبي الذي يقاوم دفاعاً عن حقوقه ومقدساته.