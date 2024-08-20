«القطرية» تستحوذ على 25% من «إيرلينك» الجنوب أفريقية

الدوحة – رويترز: أعلنت شركتا “الخطوط الجوية القطرية” و”إيرلينك” الجنوب أفريقية أمس الثلاثاء استحواذ شركة الطيران الخليجية على 25 في المئة من شركة الطيران الأفريقية، وذلك مع سعي الشركتين إلى تعزيز خدماتهما وزيادة أعداد الركاب بأفريقيا.

وقال بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة “الخطوط الجوية القطرية”، خلال مؤتمر صحافي مشترك في الدوحة مع الرئيس التنفيذي لشركة “إيرلينك” روجر فوستر، إن من شأن هذا الاستثمار زيادة إتاحة رحلات الخطوط الجوية القطرية للركاب في المدن الأفريقية.

وقال فوستر إن هذا الاستثمار سيسمح لـ”إيرلينك” بالتوسع في أسواق جديدة في أفريقيا، مشيراً إلى أن الشركة لن تتوسع خارج القارة.

وتسير “إيرلينك” حالياً رحلات إلى أكثر من 45 وجهة في 15 دولة أفريقية.

ولم يكشف المسؤولان عن قيمة الاستحواذ الذي جرى الاتفاق عليه رسميا أمس، وقال المير إن إتمام الاتفاق لا يزال يتطلب موافقة الجهات التنظيمية.

وتمتلك الخطوط الجوية القطرية أيضاً حصص أقلية في مجموعة الخطوط الجوية الدولية المالكة للخطوط الجوية البريطانية “بريتش إيرويز” وخطوط “لاتام إيرلاينز” وخطوط “كاثي باسيفيك” وخطوط “تشاينا ساذِرن”.

كما تُجري “الخطوط الجوية القطرية” محادثات للاستحواذ على حصة أقلية في شركة “رواند إير” الرواندية. وكانت قد اتفقت مع الحكومة الرواندية في 2019 على الاستحواذ على حصة أغلبية في مطار دولي جديد في رواندا.

ولدى “إيرلينك” بالفعل اتفاق لمشاركة الرمز مع “الخطوط الجوية القطرية”، وهو ما يسمح لأي من الشركتين ببيع التذاكر على الرحلات التي تسيرها الأخرى.

ولدى شركة الطيران الأفريقية اتفاق مماثل مع شركة “طيران الإمارات” المملوكة لحكومة دبي، وهي منافسة لـ”القطرية”.