القطري أكرم عفيف يتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2023

سيول: تم تكريم إنجازات النجم القطري أكرم عفيف خلال موسم 2023 – 2024 المذهل، عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في آسيا اليوم الثلاثاء، في حفل توزيع الجوائز السنوي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2023 بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول.

وبات عفيف 27/ عاما/، أول قطري يفوز بالجائزة مرتين، عقب تتويجه في النسخة الثامنة والعشرين من الحفل السنوي، والتي أقيمت في قصر السلام الكبير بجامعة كيونغ هي في سيول.

وقد تنافس أكرم عفيف من أجل الفوز جائزة أفضل مع الأردني يزن النعيمات، وسول يونغ-وو من كوريا الجنوبية، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وبعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في آسيا لأول مرة عام 2019، حقق عفيف اللقب الثاني، ليصبح ثالث لاعب يفوز بالجائزة أكثر من مرة بعد الياباني هيديتوشي ناكاتا (1997 و1998) والأوزبكي سيرفر دغيباروف (2008 و2011). وهو ثالث لاعب من نادي السد يفوز بالجائزة، حيث سبقه للتتويج خلفان إبراهيم (2006) وعبد الكريم حسن (2018).

وكان المهاجم المميز لعب دورا رئيسيا في فوز قطر بلقب كأس آسيا لأول مرة في عام 2019 بتقديمه 10 تمريرات حاسمة، قبل أن يعود ويفرض تألقه بشكل واضح عندما احتفظ المنتخب القطري باللقب القاري في وقت سابق من هذا العام.

وتألق عفيف في هذه المناسبة على أرض الوطن بتسجيله ثمانية أهداف وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة، ليصبح أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل ثلاثية في النهائي، وليضمن فوز منتخب بلاده بلقبين متتاليين. كما حصل على جائزة أفضل لاعب وجائزة ييلي للهداف، وهو رابع لاعب يحصل على الجائزتين في نفس النسخة.

واصل عفيف الموسم الرائع، حيث سجل هدفين وخمس تمريرات حاسمة لمساعدة قطر في التقدم إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية – الطريق إلى كأس العالم 2026، والبقاء على المسار الصحيح للظهور الثاني في كأس العالم.

كما تبع ذلك الفوز بالألقاب على مستوى النادي مع السد، حيث كان عفيف نجما رئيسيا منذ انضمامه في عام 2018 بعد فترات في بلجيكا مع أوبين وإسبانيا مع فياريال وسبورتنج خيخون، ليصبح أول قطري يلعب في الدوري الإسباني مع الأخير.

وحصل خريج أكاديمية أسباير على جائزة أفضل لاعب في دوري نجوم قطر للمرة الرابعة، بعد أن ساعد السد على الفوز باللقب السابع عشر في تاريخه، بعدما سجل 26 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة في 22 مباراة، وأضاف كأس الأمير لإكمال الثنائية المحلية.

(د ب أ)