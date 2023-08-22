القطري معتز برشم يحصد برونزية العالم في الوثب العالي

بودابست: حصد البطل الأوليمبي القطري، معتز برشم، الثلاثاء، الميدالية البرونزية في منافسات الوثب العالي في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا بالعاصمة المجرية بودابست.

وحقّق برشم قفزة ارتفاعها 2.33 مترا، بعدما فشل في تخطي حاجز 2.36 مترا وبالتالي تلاشت حظوظه في المنافسة على المركز الأول، رغم أنه كان مرشحا للحصول على الميدالية الذهبية باعتباره حامل اللقب في آخر ثلاث نسخ من البطولة.

وذهب المركز الأول إلى الإيطالي جانماركو تامبيري، الذي تقاسم مع برشم ذهبية أولمبياد طوكيو، مسجلا ارتفاعا قدره 2.36 مترا، بينما حصل الأمريكي جوفون موريسون على المركز الثاني مسجلا 2.36 مترا أيضا، لكنه أخفق في محاولات أكثر.

(الأناضول)