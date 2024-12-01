القمة الخليجية تدعو لوقف الإبادة الإسرائيلية في غزة وتتضامن مع لبنان وتتجنب طرح موضوع سوريا- (فيديو)

الكويت: دعت القمة الخليجية الـ45، الأحد، إلى وقف الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة منذ أكثر من عام، وأعربت عن تضامنها مع لبنان.

جاء ذلك بحسب إعلان القمة الذي ألقاه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، في مؤتمر صحافي بختام القمة التي استضافتها الكويت.

وقال البديوي إن القادة طالبوا في إعلان القمة بـ”وقف أعمال القتل والعقاب الجماعي والتهجير والحرب (الإبادة الإسرائيلية) في غزة”.

وأكد القادة التضامن الكامل مع لبنان، ودعوا لحل الخلافات بين المكونات السياسية، وفق البديوي.

أمين عام مجلس التعاون الخليجي في البيان الختامي لـ #القمة_الخليجية_الـ45 جاسم البديوي: نطالب بوقف جرائم القتل والعقاب الجماعي وتهجير السكان في غزة#الإخبارية pic.twitter.com/kIMwGvSjBz — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 1, 2024

وشارك في القمة التي ترأسها أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ونائب رئيس الإمارات منصور بن زايد آل نهيان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ونظيره البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، ونائب رئيس الوزراء العماني، فهد بن محمود آل سعيد.

ومن جانب آخر، قال وزير خارجية الكويت عبدالله اليحيا إن مؤتمر القمة الذي جمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي الأحد في الكويت لم يتطرق للتطورات الحادثة في سوريا.

وقال الوزير في رد على سؤال عقب انتهاء مؤتمر القمة وتلاوة البيان الختامي دون ذكر سوريا “لم يُطرح هذا الموضوع”.

وتوغل مقاتلون من المعارضة في مدينة حلب السورية شرقي محافظة إدلب مساء يوم الجمعة، ما أجبر الجيش على إعادة الانتشار في أكبر تحد للرئيس بشار الأسد منذ سنوات.

وأعادت السعودية فتح سفارتها في سوريا هذا العام، وعينت سفيرا جديدا لها هناك في مايو/ أيار بعدما قطع البلدان العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من 10 أعوام، وهو ما مثل أهم تطور في حينها في تحركات الدول العربية لتطبيع العلاقات مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، الذي نأت عنه دول غربية وعربية عديدة بعد اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011.

(وكالات)