القمة العربية الإسلامية.. ولي العهد السعودي: إسرائيل تتحمل مسؤولية “الجرائم” ضد الفلسطينيين- (فيديو)

الرياض: قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم السبت إن إسرائيل تتحمل مسؤولية “الجرائم” المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ودعا إلى إنهاء الحصار على قطاع غزة.

كما دعا ولي العهد خلال القمة الإسلامية العربية المشتركة الاستثنائية في الرياض إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية وإطلاق سراح المحتجزين.

كلمة سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله نيابة عن مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله في افتتاح القمة العربية الاسلامية الاستثنائية : – نؤكد رفضنا القاطع للحرب الشعواء في غزة. – نطالب بوقف فوري للعمليات العسكرية في غزة، وادخال… pic.twitter.com/pgisAGbrSR — خالد آل حسين التميمي (@altamimi2030_kh) November 11, 2023

(رويترز)