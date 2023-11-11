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القمة العربية الإسلامية.. ولي العهد السعودي: إسرائيل تتحمل مسؤولية “الجرائم” ضد الفلسطينيين- (فيديو)

منذ 8 دقائق

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الرياض: قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم السبت إن إسرائيل تتحمل مسؤولية “الجرائم” المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ودعا إلى إنهاء الحصار على قطاع غزة.

كما دعا ولي العهد خلال القمة الإسلامية العربية المشتركة الاستثنائية في الرياض إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية وإطلاق سراح المحتجزين.

(رويترز)

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