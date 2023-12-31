القناة 12: إسرائيل تستعين ببلير لإقناع الغرب باستقبال نازحين من غزة

تل أبيب: ذكرت قناة (12) الإسرائيلية (خاصة)، مساء الأحد، أنّ إسرائيل تعتزم تعيين رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق توني بلير، وسيطًا بينها وبين دول غربية لإقناع الأخيرة باستقبال لاجئين فلسطينيين من قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وقالت القناة إنّ بلير كان في زيارة سرية إلى إسرائيل، الأسبوع الماضي، حيث عقد اجتماعات غير معلنة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، لمناقشة ذلك.

وخلال الاجتماعات التي عقدها بلير، طُرحت فكرة أنّ يكون بلير وسيطًا بين إسرائيل ودول غربية، بشأنّ قضية النازحين الفلسطينيين من قطاع غزة.

وفيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات الإسرائيلية، فإن الفصائل الفلسطينية ورام الله والقاهرة تؤكد رفضها مخططات التهجير.

من جهته، نفى مصدر مقرب من بلير لصحيفة “جيروزليم بوست” ما ورد في تقرير القناة 12.

وقال المصدر: “الادعاءات المتعلقة بصلة بلير بتهجير الفلسطينيين غير صحيحة”.

وتابع المصدر “لم تحدث مثل هذه المناقشة أبدًا، ولن يناقش بلير مثل هذا الاقتراح”.

(الأناضول)