القوات الأمريكية تتعامل مع 3 مسيرات انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن

القاهرة: قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن قواتها تعاملت بنجاح مع ثلاث طائرات مسيرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق خليج عدن والبحر الأحمر.

وأضاف البيان أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار لسفن الولايات المتحدة أو التحالف أو السفن التجارية.

وقال البيان إن القوات الأمريكية دمرت أيضا ثماني طائرات مسيرة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

