القوات الأمريكية تدمر طائرة وزورقا مسيرين أطلقهما الحوثيون- (تغريدة)

واشنطن: قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الجيش الأمريكي وقوات التحالف دمروا طائرة مسيرة وزورقا مسيرا أطلقهما الحوثيون في البحر الأحمر أمس الأربعاء.

وجاء في البيان أنه “لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو قوات التحالف”.

March 20 Daily Red Sea Update

Between 10:10 a.m. and 7:40 p.m.

(Sanaa time,) on March 20, a coalition aircraft successfully engaged and destroyed one unmanned aerial vehicle and United States Central Command successfully engaged and destroyed one unmanned surface vessel, both… pic.twitter.com/KdK3BhHLc5

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 21, 2024