سياسة | دولي

القوات الأمريكية تدمر طائرة وزورقا مسيرين أطلقهما الحوثيون- (تغريدة)

21 - مارس - 2024

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واشنطن:  قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الجيش الأمريكي وقوات التحالف دمروا طائرة مسيرة وزورقا مسيرا أطلقهما الحوثيون في البحر الأحمر أمس الأربعاء.

وجاء في البيان أنه “لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو قوات التحالف”.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 21, 2024 الساعة 5:04 ص

    سيقهر الحلف الصهيو أمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان على يد أحرار اليمن الشجعان و أنصار الله والحوثيين الرجال الأسود والفهود الذين سينتصرون بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد ✌️🇵🇸✌️✌️

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