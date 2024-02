مدمّرة أمريكية تُسقط صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون وثلاث طائرات مسيّرة إيرانية

واشنطن: أعلن الجيش الأمريكي أن سفينة حربية أمريكية أسقطت صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون من مناطق سيطرتهم في اليمن إضافة إلى ثلاث طائرات مسيّرة إيرانية الأربعاء.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في بيان “أطلق مسلحون حوثيون مدعومون من إيران صاروخا بالستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه خليج عدن. وتمكنت “يو أس أس كارني” من إسقاطه بنجاح”، في إشارة إلى المدمّرة الأمريكية.

وأضافت “سنتكوم” أنه بعد أقل من ساعة، “أسقطت “يو أس أس كارني” ثلاث طائرات مسيّرة إيرانية على مقربة منها”، دون تحديد ما إذا كانت مسلّحة أم للمراقبة فقط

وقال مسؤول أمريكي في وقت متأخر أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة قصفت ما يصل إلى 10 طائرات مسيرة في اليمن كانت معدة للإطلاق وسط تصاعد التوترات الناجمة عن الحرب في غزة وامتدادها عبر المنطقة.

ويطلق الحوثيون المتحالفون مع إيران، والذين يسيطرون على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، موجة من الطائرات المسيرة المحملة بمواد متفجرة وصواريخ على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن في الأسابيع الماضية رداً على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتسببت حملة الحوثيين في اضطرابات للشحن الدولي.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن وأعادت واشنطن إدراج جماعة الحوثي إلى قائمة “للجماعات الإرهابية”.

وقال الحوثيون أمس الأربعاء إن قواتهم البحرية نفذت عملية استهدفت “سفينة تجارية أمريكية” في خليج عدن بعد ساعات من إطلاق صواريخ على المدمرة البحرية الأمريكية جريفلي.

وأدت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وما حوله إلى تباطؤ التجارة بين آسيا وأوروبا وأججت مخاوف من اختناقات في الإمدادات وأثارت قلق القوى الكبرى حيال اتساع نطاق حرب غزة إقليميا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر المنصرم إن الضربات على أهداف الحوثيين ستستمر حتى مع إقراره بأنها قد لا توقف هجماتهم.

وفي وقت سابق، كتبت نورا أودونيل مديرة تحرير “سي.بي.إس إيفيننغ نيوز” على منصة إكس “أخبرنا مسؤول دفاعي كبير في البحرين أنه قبل 10 دقائق، قصفت طائرات إف-18 سوبر هورنت 10 طائرات مسيرة في غرب اليمن كانت معدة للإطلاق”.

