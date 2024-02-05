القوات الأمريكية تقصف خمسة صواريخ في اليمن

واشنطن: أعلن الجيش الأمريكي أنه شن ضربات جوية ضد خمسة صواريخ في اليمن الأحد، أحدها مصمم للهجوم البري والأربعة الآخرون لاستهداف السفن.

وتأتي هذه الضربات بعد يوم من شن القوات الأمريكية والبريطانية ثالث موجة من الغارات الجوية ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، في إطار عملهما العسكري المشترك للرد على مواصلة الحوثيين استهداف سفن الشحن.

وقالت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” على وسائل التواصل الاجتماعي إن القوات الأمريكية “نفذت ضربة دفاعا عن النفس ضد (…) صاروخ كروز حوثي للهجوم البري”، ثم قصفت في وقت لاحق “أربعة صواريخ كروز مضادة للسفن، جميعها كانت معدة للإطلاق ضد سفن في البحر الأحمر”.

وأضافت أن القوات الأميركية “حددت الصواريخ في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا على سفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة”.

وبدأ الحوثيون استهداف السفن في البحر الأحمر في تشرين الثاني/نوفمبر، معلنين أنهم يستهدفون فقط السفن المرتبطة بإسرائيل احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وردت القوات الأمريكية والبريطانية بشن هجمات ضد الحوثيين الذين اعتبروا منذ ذلك الحين أن المصالح الأمريكية والبريطانية أيضا هي أهداف مشروعة لهم.

وكانت قاعدة أمريكية في الأردن قد تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة في 28 كانون الثاني/يناير أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40 آخرين، وحمّلت واشنطن مسؤوليته للفصائل المدعومة من إيران.

وردت الولايات المتحدة الجمعة بسلسلة غارات جوية على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا والعراق.

(أ ف ب)