القوات الأمريكية في حالة تأهب بالشرق الأوسط مع اقتراب الغزو البري الإسرائيلي للبنان

واشنطن- “القدس العربي”: تواصل الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط، من خلال إرسال قوات إضافية ووضع قوات أخرى في حالة تأهب مع إبقاء حاملة طائرات في الخدمة بينما تستعد المنطقة لمزيد من العنف.

وتأتي هذه التحركات بعد أن قتلت القوات الإسرائيلية زعيم حزب الله حسن نصر الله في لبنان يوم الجمعة، في ضربة تهدد بدفع المنطقة إلى حرب أوسع، حسبما ذكر موقع “بولتيكيو”.

وبحسب ما ورد في صحيفة “وول ستريت جورنال” فقد حشدت إسرائيل قواتها بالقرب من الحدود اللبنانية لشن غزو بري محتمل.

وقد أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الأحد حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن” والمدمرات الملحقة بها بالبقاء في المنطقة، بعد شهر واحد فقط من إعادة توجيهها إلى الشرق الأوسط أثناء وجودها في مهمة مخطط لها في المحيط الهادئ.

وتأتي التوجيهات بعد أيام من مغادرة مجموعة حاملة الطائرات “يو إس إس هاري إس ترومان” ميناءها الرئيسي في فرجينيا في رحلة بحرية مجدولة، مما قد يؤدي إلى وجود حاملتي طائرات في الشرق الأوسط للمرة الثانية منذ الصيف.

كما أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة سترسل “قدرات دعم جوي إضافية في الأيام المقبلة”، وأن مجموعة “يو إس إس واسب” البرمائية الجاهزة ستبقى في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتضم المجموعة السفن البرمائية “يو إس إس نيويورك” و”يو إس إس أوك هيل”، إلى جانب آلاف من مشاة البحرية القادرين على تنفيذ عمليات إجلاء المدنيين من لبنان إذا لزم الأمر. كما أن مجموعة واسب، التي يمكنها إطلاق قوارب صغيرة إلى الشاطئ، محملة بطائرات مقاتلة من طراز إف-35 بي تابعة لمشاة البحرية، مما يمنح المخططين العسكريين قوة جوية إضافية إذا لزم الأمر.

كانت هذه السفن تقوم بدوريات في البحر الأبيض المتوسط ​​منذ يونيو/حزيران وكانت في البحر منذ أبريل/نيسان. وحلت مجموعة واسب محل مجموعة مماثلة من السفن البرمائية بقيادة “يو إس إس باتان”، التي كان لها انتشارها الخاص في المنطقة لعدة مرات وانتهى بها الأمر إلى قضاء ثمانية أشهر في البحر قبل العودة إلى الوطن في مارس/آذار.

في هذه الأثناء، أمر أوستن قوات أميركية إضافية بالاستعداد للانتشار، “لرفع استعدادنا للرد على مختلف الطوارئ”، حسبما قال البنتاغون.

كيربي: هناك بالفعل قدرة عسكرية قوية للغاية للمساعدة في الدفاع عن إسرائيل

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي في برنامج “هذا الأسبوع” على قناة إيه بي سي يوم الأحد: “لقد قمنا بنشر بعض القوات الإضافية في المنطقة. لدينا الآن قدرة عسكرية أكبر في الشرق الأوسط مقارنة بما كان لدينا في أبريل، عندما أطلقت إيران مئات الصواريخ والطائرات بدون طيار. لذا فهناك بالفعل قدرة عسكرية قوية للغاية للدفاع عن أنفسنا والمساعدة في الدفاع عن إسرائيل إذا لزم الأمر”.

وفي بيان صدر يوم الأحد، قالت وزارة الدفاع الأميركية إن السفن تحظى بدعم “من سرب مقاتلات وهجومي متزايد من وزارة الدفاع، بما في ذلك طائرات من طراز F-22، وF-15E، وF-16، وA-10”.

وبحسب ما ورد، كان من المقرر في البداية أن تحل حاملة الطائرات “هاري ترومان”، التي لا تزال في المحيط الأطلسي، محل “لينكولن” وتسمح للحاملة بالعودة إلى العمليات في المحيط الهادئ، على الرغم من أن هذه الخطط ربما تغيرت الآن إذا تم اتخاذ القرار بوضع كلتا الحاملتين في الشرق الأوسط.

ولاحظ محللون أمريكيون أن الدوامة التي تضم السفن الأميركية في المنطقة ستأتي بتكلفة باهظة بالنسبة للبحرية. كما أنها تترك منطقة المحيطين الهندي والهادئ تعاني من نقص في القوات حيث يتم سحب السفن إلى الشرق الأوسط لحماية القوات الأميركية ومحاربة الصواريخ والطائرات بدون طيار التي يطلقها الحوثيون والتي تستهدف الشحن التجاري في البحر الأحمر.

وفي مكان آخر بالمنطقة، أسقطت مدمرتان أميركيتان الخميس العديد من الصواريخ الباليستية والصواريخ العابرة للقارات التي أطلقتها قوات الحوثيين على السفن التي كانت تعبر البحر الأحمر.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية يوم الأحد أيضا أن الغارات الجوية الأميركية قتلت 37 مقاتلا من تنظيم القاعدة وتنظيم داعش في سوريا يومي 16 و24 سبتمبر/أيلول، بما في ذلك قادة العمليات الميدانية.

وخلال مهمة حاملة الطائرات الأمريكية دوايت دي أيزنهاور في البحر الأحمر لمدة تسعة أشهر، أطلقت القوات الأمريكية أكثر من 135 صاروخ توماهوك هجومي بري على أهداف حوثية في اليمن.

كما أطلقت طائرات إف/إيه-18 على متن حاملة الطائرات أيزنهاور 60 صاروخ جو-جو و420 سلاح جو-أرض خلال الضربات الدفاعية في البحر والأهداف على الأرض. وعادت حاملة الطائرات أيزنهاور وسفنها المرافقة إلى مواقعها في فرجينيا في يوليو/تموز، وسلمت المهام لمجموعة حاملة الطائرات يو إس إس ثيودور روزفلت، التي استمرت في إسقاط الطائرات بدون طيار يوم