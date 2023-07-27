القوات الأوكرانية تستعيد السيطرة على قرية ستارومايورسك جنوب شرقي البلاد

كييف: أعلنت السلطات الاوكرانية، الخميس، أن قواتها استعادت قرية ستارومايورسك جنوب شرقي البلاد.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة له على قناته عبر تطبيق “تليغرام” مساء اليوم الخميس:”جنوبنا… أولادنا…المجد لأوكرانيا”.

ونشر زيلينسكي مقطعا مصوراً، قيل إنه تم تسجيله في القرية الواقعة جنوب منطقة دونيتسك.

ويظهر مقطع الفيديو العديد من الجنود يقدمون أنفسهم كمقاتلين من اللواء 35 ويرفعون العلم الأوكراني.، ويقول أحد الرجال إنهم حرروا ستارومايورسك بالكامل.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد الحرب العدوانية الروسية منذ أكثر من 17 شهرا، وقبل نحو سبعة أسابيع، بدأت أوكرانيا هجوما مضادا لتحرير الأراضي المحتلة.

(د ب أ)