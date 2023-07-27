سياسة | دولي

القوات الأوكرانية تستعيد السيطرة على قرية ستارومايورسك جنوب شرقي البلاد

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
1

كييف:  أعلنت السلطات الاوكرانية، الخميس، أن قواتها استعادت قرية ستارومايورسك جنوب شرقي البلاد.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة له على قناته عبر تطبيق “تليغرام” مساء اليوم الخميس:”جنوبنا… أولادنا…المجد لأوكرانيا”.

ونشر زيلينسكي مقطعا مصوراً، قيل إنه تم تسجيله في القرية الواقعة جنوب منطقة دونيتسك.

ويظهر مقطع الفيديو العديد من الجنود يقدمون أنفسهم كمقاتلين من اللواء 35 ويرفعون العلم الأوكراني.، ويقول أحد الرجال إنهم حرروا ستارومايورسك بالكامل.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد الحرب العدوانية الروسية منذ أكثر من 17 شهرا، وقبل نحو سبعة أسابيع، بدأت أوكرانيا هجوما مضادا لتحرير الأراضي المحتلة.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول احمد الشمري:
    يوليو 27, 2023 الساعة 10:38 م

    الف مبروك وكم هم القتلى …الأوكرانيين …فقط للتذكير لا يوجد شئ أسمة قوات أوكرانية هناك مرتزقة غربيين يلبسون ملابس وعليها العلم الأوكراني وقوات ظل خاصة من اوربا وامريكا يمسكون المراكز وقوات صدمة ونازيين من جميع الدول

    رد

أخبار ذات صلة

بايدن يأمر بإرسال أدلة مزعومة بشأن “جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا” إلى المحكمة الجنائية الدولية
منذ 24 ساعة
أوكرانيا تعلن مسؤوليتها عن تفجير جسر كيرتش في أكتوبر الماضي
26 - يوليو - 2023
الكرملين: بوتين يعتزم زيارة الصين في أكتوبر
26 - يوليو - 2023
إصابة جندي أمريكي سابق كان مسجونا في روسيا خلال مشاركته في القتال في أوكرانيا
26 - يوليو - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية