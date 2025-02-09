سياسة | عربي | سوريا

القوات الإسرائيلية تتوغل وتدمر موقعا عسكريا جنوبي سوريا

9 - فبراير - 2025

حجم الخط
1

دمشق: توغلت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الأحد ودمرت موقعا عسكريا للنظام السابق في ريف القنيطرة جنوبي سوريا.

وذكر “تلفزيون سوريا” اليوم، أن “قوات الاحتلال دخلت إلى محيط قرية عين النورية، الواقعة شمال شرقي بلدة خان أرنبة، ودمرت إحدى السرايا العسكرية السابقة للنظام المخلوع”.

وأشار إلى “إصابة طفل من بلدة رويحينة في القنيطرة أمس السبت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث نقل إلى مستشفى الجولان الوطني، وكانت حالته مستقرة”.

وكانت القوات الإسرائيلية انسحبت مساء الأحد الماضي من مبنى المحكمة والمحافظة في القنيطرة بعد سيطرتها عليهما لأكثر من 40 يوما.

ووفق التلفزيون، “أقدمت قوات الاحتلال على تخريب الأثاث وإتلاف الأوراق الرسمية والملفات التي تعود لسكان محافظة القنيطرة، إضافة إلى حرق أجهزة الكمبيوتر وتدمير السيارات والدراجات النارية”.

وكثف الجيش الإسرائيلي، في أعقاب سقوط نظام الأسد، عملياته داخل الأراضي السورية المتاخمة للمنطقة العازلة في الجولان.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول عامر عريم:
    فبراير 9, 2025 الساعة 7:19 م

    السوءال الذي يجب ان يطرح هو لماذا لا تطالب الحكومة السورية بعقد اجتماع فوري لمجلس الأمن للامم المتحدة لاصدار قرار يطالب اسراءيل بوقف اعتداءاتها على الاراضي السورية واحتلالها للاراضي السورية ؟
    يجب القيام بحملة واسعة بما فيها هيئة تحرير القدس العربية وكافة احرار العالم لوقف الاعتداءات الاسرائيلية على سوريا .

    رد

أخبار ذات صلة

فرقتان إسرائيليتان تهاجمان أطراف مدينة غزة ضمن عملية احتلالها
منذ ساعتين
اعتقال محتجين بعد اقتحامهم مكتب رئيس مايكروسوفت احتجاجا على تعاون الشركة مع الجيش الإسرائيلي
منذ 5 ساعات
كاتس: الجيش الإسرائيلي سيبقى على قمة جبل الشيخ في سوريا
26 - أغسطس - 2025
مقتل شاب في قصف إسرائيلي على جنوب سوريا
26 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية