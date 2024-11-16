سياسة | عربي | فلسطين

القوات الإسرائيلية تعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية

16 - نوفمبر - 2024

حجم الخط
1

رام الله: اعتقلت القوات الإسرائيلية يوم أمس الجمعة، واليوم السبت، 12  فلسطينيا، على الأقل، من الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني،  في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، ونابلس، وجنين، وقلقيلية، وسلفيت، رافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين.

وأشار البيان  إلى أن “عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألفا و700 مواطن من الضفة، بما فيها القدس”.

( د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول qoraish:
    نوفمبر 16, 2024 الساعة 11:20 ص

    خطاب بشار الأسد في اللقاء الأخير بالرياض سيسجل في التاريخ
    بإختصار الصهاينة يفعلون والعرب يتكلمون ..
    أعتقد أن كل مسلم وحتى غيره مصدوم من تقاعس قادة العرب .

    رد

أخبار ذات صلة

القوات الإسرائيلية تعتقل 30 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية
8 - أكتوبر - 2024
إسرائيل اعتقلت 134 فلسطينيا خلال آخر عملية شمال الضفة
9 - سبتمبر - 2024
الجيش الإسرائيلي يعتقل 40 فلسطينيا خلال يومين في الضفة
10 - أغسطس - 2024
الضفة.. ارتفاع عدد المعتقلين إلى 8975 منذ 7 أكتوبر
1 - يونيو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية