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القوات الإسرائيلية تعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية

منذ 13 دقيقة

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رام الله: اعتقلت القوات الإسرائيلية، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الإثنين، 14  فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن “الاحتلال يواصل بشكل أساسي استهداف الأسرى السابقين، حيث اعتقل الأسيرة السابقة دانيا حناتشة، وهي إحدى الأسيرات اللواتي أفرج عنهن ضمن صفقات التبادل”.

وأضاف البيان أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات، بيت لحم، والخليل، ورام الله، ونابلس، وطولكرم، رافقها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وأشار  إلى أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف ومئة مواطن من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا”.

( د ب أ )

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