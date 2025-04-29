سياسة | عربي | فلسطين

القوات الإسرائيلية تعتقل 22 فلسطينيا من الضفة الغربية

منذ ساعتين

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رام الله: اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء 22 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أنه من بين المعتقلين أربع سيدات أفرج عن ثلاث منهن لاحقا، بالإضافة إلى صحافي وأسرى سابقين.

ووفق الوكالة، “يواصل الاحتلال عدوانه على محافظتي جنين وطولكرم منذ نحو 100 يوم، يرافقها عمليات اعتقال وتحقيق ميداني مستمرة، حيث وصلت حالات الاعتقال في جنين ومخيمها منذ بداية الاجتياح أكثر من 600 حالة”.

وأشارت إلى أن حالات الاعتقال في طولكرم ومخيميها بلغت نحو 260، وذلك يشمل من تم اعتقالهم والإفراج عنهم لاحقا.

( د ب أ)

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