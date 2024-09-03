القوات الإسرائيلية تعتقل 22 فلسطينيا من الضفة الغربية

رام الله: اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء 22 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم معتقلون سابقون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل، وقلقيلية، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات بيت لحم، طولكرم، والقدس.

وأشار البيان إلى أن “حصيلة عمليات الاعتقال في الضفة بلغت منذ إعلان الاحتلال عن الحملة العسكرية الأخيرة في الضفة أكثر من 150 حالة اعتقال، وهذه الحالات المؤكدة لدى المؤسسات، في ضوء استمرار العملية العسكرية في جنين، وعدم المقدرة على معرفة حصيلة الاعتقالات النهائية في المحافظة والتي تقدر بالعشرات”.

ولفت البيان إلى أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و400 مواطن من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا”.

( د ب أ)