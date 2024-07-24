سياسة | عربي | فلسطين

القوات الإسرائيلية تعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية

24 - يوليو - 2024

حجم الخط
3

رام الله: اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، 25  فلسطينيا على الأقل من الضفة بما فيها القدس.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بأن من بين المعتقلين جريحين وطالبتين وصحافي، بالإضافة إلى طفل ومعتقلين سابقين وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات طولكرم، والخليل، ورام الله، وبيت لحم، وطوباس، ونابلس، والقدس.

وأشار البيان  إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ بدء “حرب الإبادة المستمرة” بلغت أكثر من 9785 حالة اعتقال في الضفة الغربية.

( د ب أ )

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول UK:
    يوليو 24, 2024 الساعة 11:01 ص

    وماذا استفادوا اذا من هذه الحرب وتدمير غزه؟؟؟
    حماس سوف تخرج قادتها فقط وبعض كبار السن.
    هذا ما يرغبون به.

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 24, 2024 الساعة 11:08 ص

    الله أكبر على أحرار فلسطين و الضفة الغربية يا عينيا الذين سيقلبون الطاولة على رؤوس عصابة بنغفير وسموتريتش و النتن ياهو و زبانيته من غلانت الخنزير الحقير وهاليفي الكلب المسعور الفاشل وهنغبي الملعون وهاغاري الخنزير الحقير الذين يبيدون الحجر والبشر في فلسطين المحتلة هذي عقود وعقود وعقود وعقود وعقود ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀

    رد
  3. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 24, 2024 الساعة 12:15 م

    حاصر حصارك أيها المقاوم الفلسطيني الحر فإما أن تكون أو لا تكون فلسطين فالمعركة معركة وجود وحق الرب المعبود وشاهد ومشهود ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀

    رد

أخبار ذات صلة

مؤسسات حقوقية تؤكد تعرض 500 فلسطيني لتحقيق ميداني في نور شمس.. وآلاف العمال الغزيين اختفوا لأسابيع- (فيديو)
5 - يناير - 2024
انقذوا حي سلوان بدلا من الاعتقالات
27 - أغسطس - 2021
قوات الاحتلال تنفذ هجمات وحملات اعتقال.. والمستوطنون يستبيحون الأقصى في “عيد المساخر”
28 - فبراير - 2021
جيش الاحتلال يصعد الاعتقالات ويصيب مواطنين ويشق طرق استيطانية جديدة.. والمستوطنون ينفذون “هجمات إرهابية”
13 - أغسطس - 2020

اشترك في قائمتنا البريدية