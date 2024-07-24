القوات الإسرائيلية تعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية

رام الله: اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة بما فيها القدس.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بأن من بين المعتقلين جريحين وطالبتين وصحافي، بالإضافة إلى طفل ومعتقلين سابقين وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات طولكرم، والخليل، ورام الله، وبيت لحم، وطوباس، ونابلس، والقدس.
وأشار البيان إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ بدء “حرب الإبادة المستمرة” بلغت أكثر من 9785 حالة اعتقال في الضفة الغربية.
( د ب أ )
وماذا استفادوا اذا من هذه الحرب وتدمير غزه؟؟؟
حماس سوف تخرج قادتها فقط وبعض كبار السن.
هذا ما يرغبون به.
الله أكبر على أحرار فلسطين و الضفة الغربية يا عينيا الذين سيقلبون الطاولة على رؤوس عصابة بنغفير وسموتريتش و النتن ياهو و زبانيته من غلانت الخنزير الحقير وهاليفي الكلب المسعور الفاشل وهنغبي الملعون وهاغاري الخنزير الحقير الذين يبيدون الحجر والبشر في فلسطين المحتلة هذي عقود وعقود وعقود وعقود وعقود ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀
حاصر حصارك أيها المقاوم الفلسطيني الحر فإما أن تكون أو لا تكون فلسطين فالمعركة معركة وجود وحق الرب المعبود وشاهد ومشهود ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀