القوات الإسرائيلية تعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية

رام الله: اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة بما فيها القدس.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بأن من بين المعتقلين جريحين وطالبتين وصحافي، بالإضافة إلى طفل ومعتقلين سابقين وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات طولكرم، والخليل، ورام الله، وبيت لحم، وطوباس، ونابلس، والقدس.

وأشار البيان إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ بدء “حرب الإبادة المستمرة” بلغت أكثر من 9785 حالة اعتقال في الضفة الغربية.

( د ب أ )