القوات الإسرائيلية تعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية

رام الله: اعتقلت القوات الإسرائيلية، يوم أمس الجمعة، واليوم السبت، 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم طفل، وأسرى سابقون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن “قوات الاحتلال نفذت عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين تحديدا في بلدة بيت أمر/الخليل”.

ووفق البيان، “رافق عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى إطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، وعمليات التخريب والتدمير الواسعة التي طالت منازل المواطنين”.

وأشار إلى أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 11 ألفا و100 مواطن من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا”.

( د ب أ )